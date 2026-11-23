Ngày 23/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Lợi (SN 2002, trú tỉnh Quảng Trị) và Phạm Thị Lệ (SN 2002, trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/9, Công an xã Tuy Phước Tây tiếp nhận tin báo của anh N.T.T sinh năm 2005, trú tại địa phương, về việc bị mất chiếc xe máy trị giá khoảng 35 triệu đồng. Trước đó, người này để xe tại khu vực nhà xe ở thôn Bình An, xã Tuy Phước Tây.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước Tây tiến hành xác minh, truy xét và xác định Phạm Văn Lợi cùng Phạm Thị Lệ là hai người nghi thực hiện vụ trộm.

Hai đối tượng cùng chiếc xe mô tô là tài sản bị trộm cắp. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan công an, sau khi lấy được xe máy, Lợi và Lệ đem bán với giá 32,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nhằm trốn tránh sự truy bắt, cả hai liên tục thay đổi lộ trình, di chuyển bằng xe khách qua nhiều tỉnh phía Bắc. Sau đó, Lợi và Lệ đến TP Bắc Ninh tìm việc làm để lẩn trốn.

Qua công tác truy xét, ngày 5/11, Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp với Công an phường Nam Sơn (Bắc Ninh) phát hiện, bắt giữ cả hai khi đang có mặt tại địa bàn phường Nam Sơn.

Tại cơ quan công an, Lợi và Lệ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, đồng thời vừa bị chủ nhà trọ đuổi nên đã rủ nhau trộm xe máy để bán lấy tiền.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.