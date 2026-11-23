Theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ kéo dài từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng, với tổng chiều dài 35,04km. Phương án tuyến do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, lập và được Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình thành phố phê duyệt.

Hướng tuyến đi qua địa phận 8 xã, phường gồm Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Tuyến được xác định phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Hà Nội duyệt hướng tuyến đại lộ cảnh quan sông Hồng từ Mê Linh đến Bát Tràng.

Về quy mô, đây là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn đường gom. Mặt cắt ngang điển hình được thiết kế khác nhau tùy theo từng đoạn tuyến và điều kiện hiện trạng.

Cụ thể, tại các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Đối với các đoạn tuyến đi xa đê Tả Hồng, mặt cắt ngang rộng 73,5m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số khu vực, mặt cắt ngang được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện địa hình và hạn chế ảnh hưởng đến công trình hiện hữu. Đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang rộng 56m.

Đáng chú ý, đoạn từ tuyến đường chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt ngang còn 49,5m nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá. Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, có bề rộng mặt cắt ngang 55,5m.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 2 làn đường gom phía bên tả sông Hồng. Phương án này nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, phương án xác định 8 nút giao thông liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Các nút giao này sẽ được nghiên cứu chi tiết trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án được duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ các nút giao chính dọc tuyến.

UBND các xã, phường gồm Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng có trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc, thực hiện cấp phép xây dựng theo thẩm quyền đối với các công trình dọc tuyến; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch.

Đáng chú ý, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án được duyệt, tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.