Ngày 23-11-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 4973/QĐ-UBND phê duyệt kết quả Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2026 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, với Chỉ số SIPAS của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 3 vị trí dẫn đầu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp; 3 vị trí cuối bảng xếp hạng là Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và Sở Xây dựng.

Ở khối UBND các xã, phường, phường Hoài Nhơn Tây, xã Tuy Phước Đông và xã Tây Sơn dẫn đầu bảng xếp hạng; 3 vị trí cuối cùng là xã Ia Púch, xã Mang Yang, UBND xã Ia Ly.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Với Chỉ số PAR INDEX của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu; 3 vị trí cuối bảng xếp hạng là Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ.

Ở khối UBND các xã, phường, 3 vị trí dẫn đầu là phường Hoài Nhơn Tây, phường Thống Nhất, phường Hoài Nhơn Nam; 3 vị trí cuối bảng xếp hạng là xã Kbang, xã Vĩnh Sơn, xã Ia O.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo phân tích kết quả Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2026 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh trước ngày 20-12-2026.

Nội dung báo cáo phải phân tích, xác định ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và định hướng giải pháp khắc phục đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, đánh giá tác động cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm và tham mưu, đề xuất công tác đánh giá, chấm điểm năm 2027 phù hợp với Bộ Chỉ số PAR INDEX của Bộ Nội vụ và thực tiễn của tỉnh; chú trọng chuyển từ đánh giá kết quả sang đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu quản lý. Trong đó lưu ý, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau thời điểm chốt dữ liệu, chấm điểm Chỉ số PAR INDEX năm 2026 cho đến ngày 31-12-2026 phải được phản ánh ngay trong kết quả Chỉ số PAR INDEX quý I năm 2027.

Xem kết quả xếp hạng cụ thể tại ĐÂY.