Mất ngủ vì thi công, nơm nớp lo ngày vận hành

Đứng tại ban công căn hộ chung cư 57 Láng Hạ, ông Nguyễn Quang Huy (cư dân chung cư 57 Láng Hạ) dùng thước đo chuyên dụng hướng về dãy khung sắt vừa được lắp đặt dọc mặt tường tòa nhà số 59 Láng Hạ, nằm sát bên. Kết quả đo cho thấy, khoảng cách từ mép ngoài hệ giá đỡ đến ban công căn hộ của anh tại vị trí gần nhất chỉ khoảng 4m.

Cư dân mất ngủ vì thi công, nơm nớp lo ngày vận hành

Theo cư dân chung cư 57 Láng Hạ, công trình đối diện là dự án "Cơ sở nghiên cứu Khối các Viện nghiên cứu Xã hội", do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Thời gian gần đây, công trình bất ngờ triển khai lắp đặt hệ thống khung sắt nhô ra khỏi mặt tường khoảng 1m, chạy dọc theo chiều cao 9 tầng để làm vị trí đặt các cụm dàn nóng điều hòa công nghiệp.

"Khoảng không giữa hai tòa nhà vốn là ngõ hẹp. Hàng tháng nay, tiếng máy khoan, búa đập trong quá trình thi công liên tục khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ. Nhưng điều chúng tôi lo ngại nhất là khi công trình đi vào hoạt động, hàng chục cụm máy lạnh công suất lớn cùng lúc xả nhiệt, khiến không khí trong khe hẹp bị quẩn lại, không thể thoát đi đâu được", ông Huy chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, công nhân đang thi công, lắp đặt hệ thống giá đỡ phục vụ các cụm dàn nóng điều hòa công suất lớn tại mặt ngoài tòa nhà số 59 Láng Hạ.

Chỉ tay về phía những tấm rèm dày đặc đang phải kéo kín, ông Huy cho biết căn hộ có mặt ban công quay về hướng Tây, thường xuyên phải chịu nắng nóng gay gắt vào mùa hè. Có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, gia đình ông phải sử dụng hai lớp rèm bên trong và một lớp rèm bạt ngoài ban công mới giảm bớt được sức nóng.

"Nếu tới đây phải gánh thêm nguồn nhiệt lớn từ hệ thống dàn nóng điều hòa đối diện thì căn hộ chẳng khác nào cái lò quay. Người già và trẻ nhỏ trong gia đình sẽ rất khó chịu đựng", ông Huy lo lắng.

Cùng chung quan điểm, ông Dương Minh Đức, cư dân chung cư 57 Láng Hạ, cho rằng cách bố trí hệ thống dàn nóng điều hòa tại công trình số 59 Láng Hạ chưa hợp lý.

"Tôi từng đến một số nước phát triển và thấy các dàn nóng điều hòa thường được lắp đặt tại lô gia hoặc trên tầng thượng. Trong khi đó, hệ thống dàn nóng điều hòa tại tòa nhà 59 Láng Hạ lại được lắp đặt bên ngoài tường công trình, ở vị trí rất gần các căn hộ của chúng tôi. Cách bố trí như vậy là chưa hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu về môi trường sống văn minh, hiện đại", ông Đức nêu ý kiến.

Theo ông Đức, khi các quạt gió và máy nén của hệ thống điều hòa công nghiệp hoạt động đồng loạt ở khoảng cách gần, tiếng ồn và độ rung có thể ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Theo cư dân khoảng không giữa hai tòa nhà vốn là ngõ hẹp, khi công trình đi vào hoạt động, hàng chục cụm máy lạnh công suất lớn cùng lúc xả nhiệt sẽ khiến không khí trong khe hẹp bị quẩn lại, không thể thoát đi đâu được, sẽ biến căn hộ thành những "chiếc lò sấy".

Trước những lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống, cư dân chung cư 57 Láng Hạ đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng. Người dân đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm tra hiện trường, đo đạc khoảng cách thực tế giữa hai công trình, đồng thời rà soát việc cấp phép lắp đặt hệ thống giá đỡ và dàn nóng điều hòa bên ngoài mặt tường.

Đáng chú ý, cư dân đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu phương án di chuyển các cụm dàn nóng lên tầng mái hoặc bố trí trong khu vực kỹ thuật phù hợp, nhằm hạn chế phát tán nhiệt lượng và tiếng ồn sang các căn hộ liền kề.

Chính quyền yêu cầu quan trắc độc lập, dừng vận hành nếu vượt ngưỡng

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc lắp đặt hệ thống dàn nóng điều hòa tại công trình đối diện chung cư 57 Láng Hạ, bà Đặng Thị Mai, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và tiếp nhận kiến nghị của cư dân.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phường đã xuống làm việc, kiểm tra và trao đổi với các đơn vị liên quan.

Theo bà Mai, qua kiểm tra hồ sơ, việc cấp phép đối với hệ thống này thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý tại địa phương, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời làm việc với đơn vị thực hiện công trình để tìm biện pháp bảo đảm hệ thống khi đi vào hoạt động không gây ảnh hưởng đến chung cư 57 Láng Hạ.

Bà Mai cho biết thêm, UBND phường đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu tập trung thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm công trình tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn; đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các tòa nhà xung quanh.

Clip: Cư dân 'mất ăn mất ngủ' vì dàn điều hòa công suất lớn sát vách, lo nhà biến thành 'lò sấy'

Được biết, UBND phường Ô Chợ Dừa đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ đời sống dân sinh.

Theo đó, chủ đầu tư phải thi công đúng thiết kế được duyệt. Toàn bộ khung sàn thao tác, dàn nóng và hệ thống lam chớp phải nằm trọn trong ranh giới đất được giao, tuyệt đối không cơi nới hoặc làm sai lệch hồ sơ bản vẽ đã được Sở Xây dựng thẩm định và thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với việc kiểm soát khí nóng, văn bản yêu cầu hệ thống lam chớp nhôm phải bảo đảm điều hướng luồng gió giải nhiệt thoát về hai đầu sàn thao tác, không để khí nóng thổi trực tiếp sang ban công, lô gia và cửa sổ các căn hộ tại chung cư 57 Láng Hạ. Đồng thời, phải kiểm soát nhiệt độ, tránh xảy ra hiện tượng bức xạ nhiệt cục bộ.

Về tiếng ồn và độ rung, chủ đầu tư phải lắp đặt đệm giảm chấn, cài đặt chế độ vận hành giảm âm. Đặc biệt, trong quá trình chạy thử nghiệm, chủ đầu tư bắt buộc phải thuê đơn vị có chức năng quan trắc môi trường độc lập để đo kiểm thực tế các chỉ số tiếng ồn, độ rung và tác động nhiệt ngay tại mặt ngoài căn hộ của các hộ dân liền kề.

UBND phường Ô Chợ Dừa cũng yêu cầu kiên quyết dừng vận hành nếu kết quả đo kiểm thực tế cho thấy các chỉ số vượt giới hạn quy chuẩn cho phép. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải lập tức dừng hoạt động, bổ sung các giải pháp tiêu âm, cách nhiệt triệt để trước khi thực hiện nghiệm thu, bàn giao và đưa hệ thống vào sử dụng.