*Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết, tỉnh xác định triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành 170/274 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 62%; 5 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm theo các kế hoạch, quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, còn 1 nhiệm vụ đang triển khai bảo đảm tiến độ.

Đối với nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh giao, khối các sở, ban, ngành và cơ quan Đảng có 153 nhiệm vụ; khối xã, phường có 55 nhiệm vụ. Trong tháng 11, các nhiệm vụ đến hạn đều được hoàn thành đúng tiến độ.

Trong phát triển dữ liệu số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh hiện có 54 dịch vụ với 294 API đang hoạt động. Tổng số lượt kết nối đạt hơn 4,54 triệu lượt, trong đó gần 3,995 triệu lượt thành công, tương đương 87,91%. Tỉnh đang triển khai 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 47 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và 198 cơ sở dữ liệu riêng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Nhiều lĩnh vực ghi nhận kết quả cụ thể: Hơn 1,43 triệu thửa đất được đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư, trong đó trên 1,297 triệu thửa, tương đương 90,58%, đáp ứng tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống”; 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số; gần 3,87 triệu dữ liệu hộ tịch được số hóa; 60/60 bệnh viện, trung tâm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được đồng bộ 100%.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư với tỷ lệ phủ sóng 4G đạt trên 98% dân số, 5G đạt khoảng 67%; mạng cáp quang đã triển khai đến 100% xã, phường. Trong cải cách hành chính, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 93,95%; hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%; 97% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Đáng chú ý, số hồ sơ quá hạn giảm từ 8.712 hồ sơ năm 2025 xuống còn 91 hồ sơ.

Về nhân lực, 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đã bố trí ít nhất một cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Có 99,2% người làm công tác tham mưu, cán bộ chuyên trách, cán bộ vận hành hệ thống và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành chương trình đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra trên Nền tảng Bình dân học vụ số.

*Yêu cầu làm rõ sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực chất

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định ghi nhận sự chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ trong phối hợp với Đoàn công tác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra.

Qua báo cáo và khảo sát thực tế, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ. Số liệu báo cáo phải thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng. Đối với dữ liệu số, cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính; rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Về dịch vụ công trực tuyến, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành cập nhật danh mục thủ tục hành chính, lựa chọn những thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên tái cấu trúc quy trình đối với thủ tục có số lượng hồ sơ lớn. Việc đánh giá cần gắn với hiệu quả thực tế, nhất là mức độ giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thứ trưởng yêu cầu tỉnh đối chiếu chặt chẽ số liệu kinh phí được giao, dự toán và kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn, nhiệm vụ; làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với các khoản chưa phân bổ, chậm giải ngân. Trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh cần lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để tập trung nghiên cứu, chế biến sâu, nâng cao giá trị; xác định rõ khả năng chuyển giao, thị trường tiêu thụ và hiệu quả ứng dụng công nghệ. Tỉnh cũng cần sớm hoàn thiện Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động với nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, đoàn công tác đề nghị tỉnh phân công rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý từng nhiệm vụ; phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh trong phối hợp, thống nhất số liệu giữa các sở, ngành, địa phương. Phú Thọ cần rà soát, cập nhật kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 phù hợp với chiến lược quốc gia; hoàn thiện kết quả và cập nhật tiến độ các nhiệm vụ trước ngày 29/1/2027.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của tỉnh, Đoàn công tác giao các đơn vị chuyên môn phối hợp rà soát, hỗ trợ tháo gỡ; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. UBND tỉnh có trách nhiệm phân công đầu mối bổ sung tài liệu, hoàn thiện báo cáo. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh thống nhất thời hạn, bảo đảm gửi báo cáo kết quả kiểm tra chậm nhất 2 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh tập trung báo cáo, giải trình về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra; xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu; hạ tầng, nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; nguồn lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Đoàn công tác cũng yêu cầu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thống nhất dữ liệu thủ tục hành chính, đồng bộ dữ liệu, vận hành hệ thống phản ánh, kiến nghị và phần mềm iLIS trong lĩnh vực đất đai, giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án khoa học, công nghệ; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.