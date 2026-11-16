Thời tiết ngày 16/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông kết hợp rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc, sau đó đầy dần lên, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh như sau: trời có mây, đêm về sáng mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ; vùng cao và vùng núi cao trời rét (đêm về sáng rét đậm). Trời rét, rét đậm rét hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Người dân các xã vùng núi cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại khi rét đậm rét hại xảy ra. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm do rét đậm rét hại gây ra.

Trên biển, ngày 16/11, bắc vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km; gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km; gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1-2m. Trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.