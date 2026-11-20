Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh, tham dự hội nghị có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel phát động chiến dịch xóa vùng lõm sóng trên phạm vi toàn quốc với tinh thần tổ chức triển khai thần tốc, huy động tối đa nguồn lực, tìm mọi giải pháp để đưa sóng đến những địa bàn khó tiếp cận. Sau 8 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật linh hoạt, cùng sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, chính quyền và người dân địa phương của 23 tỉnh/thành phố, Viettel xây dựng 1.337 trạm phát sóng, xóa lõm sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có hơn 50 người dân, đưa sóng di động đến với hơn 130.000 người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, tiếp tục củng cố vị thế hạ tầng viễn thông Việt Nam với độ phủ hơn 99,6% dân số.

Tại tỉnh, Viettel Cao Bằng tập trung tối đa nguồn lực, xây dựng, lắp đặt và phát sóng 116 trạm viễn thông, gồm: 80 trạm phủ thôn, bản lõm sóng, 6 trạm phủ khu vực dân cư lõm sóng, xử lý 142 điểm lõm sóng với 86 thôn, bản và 56 cụm dân cư. Chiến dịch hoàn thành trong 10 tháng, về đích sớm 2 tháng so với kế hoạch năm 2026. Đến ngày 31/10/2026, Cao Bằng chính thức trở thành một trong những tỉnh không còn thôn, bản trắng sóng di động, bảo đảm 100% khu vực dân cư trên 50 người, trên địa bàn tỉnh có sóng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương Tập đoàn Viettel đã phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Vì vậy, hoàn thành xây dựng các trạm phát sóng mới là bước khởi đầu; nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là duy trì hệ thống hoạt động ổn định, bền vững, an toàn, phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Đề nghị Tập đoàn Viettel tiếp tục duy trì, bảo đảm hạ tầng mạng lưới hoạt động ổn định, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống đã được đầu tư; chủ động xây dựng phương án kỹ thuật dự phòng, dự trữ đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế, bảo đảm nguồn điện tại chỗ và bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố. Các cơ quan, đơn vị quân đội, nhất là các quân khu, Bộ đội Biên phòng và đơn vị đóng quân trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Viettel trong quản lý, bảo vệ, khai thác hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị biên giới, từng bước xây dựng mô hình quản trị biên giới thông minh, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương biên giới phối hợp với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí kinh phí, quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội nơi biên giới; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các công trình viễn thông đúng tiến độ, đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.