Những ngày qua, trên các tuyến giao thông trọng điểm của TP Huế, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) liên tục triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Từ kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ đến xử lý phương tiện chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng xe, các hoạt động được duy trì thường xuyên, quyết liệt trong đợt cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Huế, từ ngày 8-10 đến 8-11-2026, đơn vị đã triển khai 873 tổ công tác, tổ chức 940 ca tuần tra, kiểm soát với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng kiểm soát 15.500 phương tiện, phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 2.064 phương tiện.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế tham gia giao thông.

Đáng chú ý, qua triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm, tăng hơn 900 trường hợp so với thời gian liền kề. Cùng thời gian, hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ bị phát hiện, xử lý; 279 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe bị lập biên bản.

Đối với vi phạm trong lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng phát hiện 361 trường hợp, tăng 300 trường hợp so với thời gian liền kề. Những con số này cho thấy tình hình vi phạm giao thông vẫn còn diễn biến đáng chú ý, đòi hỏi công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong đợt cao điểm 60 ngày đêm, đơn vị xác định công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng trái phép chất ma túy, chở hàng quá tải và các vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa vi phạm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Một trong những nội dung được tăng cường trong đợt cao điểm là kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy. Hoạt động này được tập trung tại các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, khu vực bến xe và các tuyến giao thông đường thủy.

Trong một tháng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 2.100 trường hợp, phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm. Các phương tiện được kiểm tra gồm xe khách, xe tải, xe đầu kéo, ô tô con, mô tô và phương tiện thủy. Đây là giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông từ người điều khiển phương tiện, nhất là trên các tuyến có mật độ vận tải lớn.

Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Huế chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Trong tháng đầu triển khai đợt cao điểm, đơn vị đã tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, thu hút 11.381 người tham gia. Trong đó, có 14 lượt tuyên truyền kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 9.706 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với sự tham gia của 200 học sinh đã tạo sân chơi bổ ích, giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật bằng hình thức sinh động, dễ hiểu. Thông qua các câu hỏi, tình huống gắn với thực tế, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông trong lứa tuổi học đường.

Không chỉ tập trung tại trường học, công tác tuyên truyền còn được mở rộng đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Tại Khu công nghiệp Phong Điền, lực lượng CSGT đã tổ chức phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho 80 lái xe và nhân viên Công ty Scavi.

Tại hai đầu bến xe, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho 10 doanh nghiệp vận tải hành khách và hơn 100 lái xe; đồng thời phát hơn 375 tờ rơi hướng dẫn, nhắc nhở việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Việc đưa hoạt động tuyên truyền đến trực tiếp trường học, doanh nghiệp và đơn vị vận tải góp phần gắn trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, đối với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Từ những ca tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm đến hoạt động tuyên truyền tại trường học, doanh nghiệp, bến xe, lực lượng CSGT Công an TP Huế đang kết hợp xử lý vi phạm với chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đợt cao điểm 60 ngày đêm không chỉ hướng đến phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.