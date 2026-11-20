Dự sinh hoạt có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và lãnh đạo Cục Xe máy-Vận tải.

Thời gian qua, Kho J250 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tiếp nhận, cấp phát trang bị xe máy, vật tư kỹ thuật xe máy theo phiếu lệnh đúng chế độ, nguyên tắc và bảo đảm an toàn; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang bị xe máy, vật tư kỹ thuật đúng kế hoạch; kê xếp nhà kho chính quy, thống nhất.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác; tổ chức rà soát, điều chỉnh và triển khai luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ đơn vị, phòng chống cháy nổ, xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thường xuyên duy trì hiệu quả 3 khâu đột phá, thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần. Đội ngũ cán bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân viên, chiến sĩ; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng bài lý luận chính trị, hoàn thành 100% kế hoạch, chương trình.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đối thoại với chiến sĩ Kho J250.

Đơn vị duy trì nền nếp chế độ thông báo chính trị, thời sự, sinh hoạt Ngày văn hóa, chính trị tinh thần, đối thoại dân chủ, Ngày pháp luật. Toàn kho đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính thực hiện hiệu quả, đúng nguyên tắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm túc các mặt dân chủ; bám sát nghị quyết lãnh đạo, triển khai chặt chẽ, chất lượng công tác dân chủ về quân sự, chuyên môn, về chính trị và kinh tế, đời sống, góp phần tăng cường đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Kho J250 dự sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J250 đã phát biểu dân chủ, có ý thức xây dựng và đề xuất ý kiến về tiêu chuẩn, chế độ, thời gian công tác, bổ sung quân số, học tập nâng cao… Đại diện các cơ quan của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã giải đáp, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận buổi sinh hoạt, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng biểu dương công tác chuẩn bị và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Kho J250. Năm 2026, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tập thể đoàn kết, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, ý thức quyết tâm cao.

Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật lưu ý đơn vị thực hiện nghiêm chỉ lệnh của cấp trên, duy trì nền nếp chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn; rà soát hoàn thành những công việc còn lại của năm 2026.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng bản lĩnh, sự tự tin cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; phát huy hiệu quả dân chủ ở cơ sở.

Đơn vị thực hiện nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy tốt dân chủ, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; đẩy mạnh tuyên truyền, phát thanh nội bộ, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.