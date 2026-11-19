Chiều 19/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo tình hình các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến vụ nổ khí gas ở đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, tại buổi họp báo, trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân vụ nổ này có dấu hiệu của hành vi sang chiết gas trái phép, sai phép, dẫn đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

"Hiện Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, thậm chí sẽ khởi tố hình sự đối với những cá nhân có liên quan", trung tá Châu nói.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận, thông tin khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân).

Cán bộ, chiến sĩ thu dọn, di chuyển các vật dụng tại vụ nổ khí gas tại phường Tân Thuận ngày 13/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Vụ nổ làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba; nhà số 83, 85 đường Bùi Văn Ba sập một phần, một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe môtô bị hư hỏng.

Bà Linh cho hay tính đến 13h ngày 19/11, 3 người được xác nhận tử vong (người thứ 3 mất tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11), 9 người bị thương (trong đó 2 người đang điều trị tại các bệnh viện; 7 người thì đã được xuất viện sau thời gian điều trị tại bệnh viện).

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, lãnh đạo Thành phố và đoàn Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng. Hiện nay, tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gia đình người tử vong, người bị thương, gia đình có nhà bị sập là 266 triệu đồng.

Trong đó: 2 người tử vong: hỗ trợ 45 triệu/trường hợp, 1 trường hợp tử vong sau thì tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ; 9 người bị thương: hỗ trợ 17 triệu/trường hợp. Riêng 1 trường hợp bị thương nặng: hỗ trợ 23 triệu (vừa tử vong). Phường tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo cho các gia đình và nạn nhân.

Bà Linh cũng cho hay phường sẽ rà soát các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn. Xác định đây là việc thường xuyên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nhiều nội dung.

Đó là tiếp tục công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, về quy định việc kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, cơ sở kinh doanh do phường quản lý; ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp quản lý; tăng cường công tác quản lý an toàn đối với chai LPG, LPG chai, chai LPG mini và LPG chai mini lưu thông, sử dụng trên địa bàn.