Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày và đêm 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13 - 16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 - 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Lào Cai mưa dông, trời rét, vùng cao rét hại

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh. Đêm 20 và ngày 21/11, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét, đêm về sáng rét đậm; vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại; vùng núi cao rét hại.

Khu vực trung tâm phía Bắc: nhiệt độ từ 9 - 20 độ C, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 30 mm. Khu vực trung tâm phía Nam: nhiệt độ từ 12 - 19 độ C, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 30 mm. Phường Lào Cai và vùng phụ cận: nhiệt độ từ 14 - 20 độ C, lượng mưa từ 10 - 20 mm. Phường Yên Bái và vùng phụ cận: nhiệt độ từ 14 - 19 độ C, lượng mưa từ 10 - 30 mm. Sa Pa: trời rét hại, nhiệt độ từ 9 - 15 độ C, lượng mưa từ 20 - 40 mm. Bắc Hà và Mù Cang Chải: trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ từ 12 - 17 độ C, lượng mưa từ 10 - 30 mm. Nghĩa Lộ: trời rét, nhiệt độ từ 16 - 19 độ C, lượng mưa từ 10 - 30 mm. Hồ Thác Bà: trời rét, đêm về sáng rét đậm, nhiệt độ từ 14 - 19 độ C, lượng mưa từ 10 - 30 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Theo bản tin phát lúc 9h30 ngày 20/11, trong 12 giờ qua (từ 21h ngày 19/11 đến 9h ngày 20/11), nhiều nơi ở Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Nậm Xây 1 (xã Minh Lương) là 62,4 mm, tiếp đến là Nậm Xây 2 (xã Minh Lương) 61,6 mm, Hồ Bốn 59,4mm và Khao Mang (xã Khao Mang) 56,8 mm. Một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa về độ ẩm đất.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất ở một số nơi. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Các xã, phường cần đặc biệt chú ý gồm: Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Khánh Yên, Khao Mang, Lao Chải, Mậu A, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Sơn Lương, Tân Hợp, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Tú Lệ, Văn Bàn, Việt Hồng, Xuân Ái, Yên Bình và các phường Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái. Trong đó, các xã Nậm Chày, Trấn Yên và phường Văn Phú nằm trong diện cảnh báo trên toàn bộ địa bàn.

Mưa làm ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa vừa, mưa to có thể gây ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng địa hình dốc.

Trời rét, rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ, gia súc, gia cầm và cây trồng. Người dân các xã vùng núi cần tăng cường phòng chống rét cho cây non, vật nuôi và đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm.