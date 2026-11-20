Ngày 17/11/2026, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Lễ Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026

Tham dự chương trình, về phía Đảng ủy Chính phủ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; cùng các đồng chí: Võ Thành Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ; Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ.

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Chương trình còn có sự tham dự của đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cùng đại diện Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đơn vị đăng cai tổ chức.

Khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục của Chính phủ

Lễ tuyên dương diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm ghi nhận và tôn vinh các giảng viên trẻ,sinh viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vai trò quan trọng khi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ khẳng định, giáo dục - đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Trong đó, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vai trò quan trọng khi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, năng lực quản trị quốc gia và chất lượng bộ máy hành chính trong tương lai bắt nguồn từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ nhà giáo hôm nay; đồng thời, các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu chính là những “hạt giống đỏ” bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho rằng, khi đất nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số toàn diện, vai trò của người thầy càng trở nên thiết yếu

Ở góc độ tổ chức Đoàn, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho rằng, khi đất nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số toàn diện, vai trò của người thầy càng trở nên thiết yếu.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhận định, giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi chỉ sau vài giây, công nghệ có thể cung cấp dữ liệu nhưng chỉ người thầy mới khơi gợi được tư duy phản biện, rèn giũa phương pháp luận khoa học và bồi đắp những giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Vinh danh 60 giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục của Chính phủ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 cá nhân tiêu biểu đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở - Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá”, gồm 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026.

Trong đó, 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là những giảng viên vững chuyên môn, có nhiều công trình công bố quốc tế và chủ động đưa các nội dung thực tiễn về cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh cùng trí tuệ nhân tạo vào bài giảng.Đội ngũ này cũng thể hiện bản lĩnh trên không gian số và chú trọng khơi mở tư duy phản biện cho sinh viên.

Với 33 “Sinh viên 5 tốt”, các cá nhân được lựa chọn dựa trên năng lực thực chất và khả năng thích ứng thay vì chỉ xét duyệt tiêu chí hình thức. Các cá nhân được vinh danh đã thể hiện sự phát triển toàn diện qua việc kết hợp bản lĩnh chính trị với khả năng ngoại ngữ trên các diễn đàn quốc tế (“Đạo đức tốt” gắn với “Hội nhập tốt”), làm chủ công nghệ mới để chuyển hóa lý thuyết thành giải pháp ứng dụng (“Học tập tốt”), đồng thời duy trì rèn luyện thể chất song hành cùng các hoạt động vì cộng đồng (“Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt”).

Không dừng lại ở việc ghi nhận thành tích cá nhân, Lễ tuyên dương và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026 còn tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ. Từ nền tảng giảng đường, những hạt nhân tiêu biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.

Một số hình ảnh tại buổi lễ