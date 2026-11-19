Khoảnh khắc Elon Musk và con trai gây chú ý ở Thâm Quyến
Elon Musk khiến cuộc gặp tại Thâm Quyến thêm phần thú vị khi bất ngờ hỏi cậu con trai 6 tuổi có thích Trung Quốc không. Câu trả lời nhanh chóng của cậu bé là “có ạ” khiến cả căn phòng bật cười. Vị tỷ phú sau đó hào hứng gọi Trung Quốc là “thiên đường đồ chơi” và tiết lộ mọi món đồ chơi của con trai đều được sản xuất tại đây.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/video-khoanh-khac-elon-musk-va-con-trai-gay-chu-y-o-tham-quyen-post1697710.html