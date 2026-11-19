Từ những món đồ viễn tưởng của điệp viên 007 James Bond đến công nghệ đời thực, ranh giới giữa điện ảnh và khoa học ngày càng thu hẹp. Hơn sáu thập niên, điệp viên 007 không chỉ phản ánh bước tiến công nghệ mà còn cả sự thay đổi của vẻ đẹp nam tính trong quan điểm xã hội.