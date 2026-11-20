Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến từ 16-19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng (Ảnh minh họa).

Trên đất liền ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Đêm qua và sáng sớm nay (20/11), ở khu vực Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/11 đến 03 giờ ngày 20/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Chiềng Khay (Sơn La) 36,6mm, Hồ Bốn (Lào Cai) 33,4mm, …

Từ sáng sớm ngày 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/11, mưa lớn giảm ở các khu vực trên. Trung tâm Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.