Hội nghị triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác, khám, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã. (Ảnh: TT)

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Diệp Thị Minh Quyết cho biết, việc luân phiên, tăng cường bác sĩ về công tác tại các trạm y tế cấp xã không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn, nhất là vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hỗ trợ chuyển giao chuyên môn, nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở.

Việc luân phiên được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bác sĩ có thể làm việc thường xuyên, liên tục hơn 1 tháng hoặc tham gia hỗ trợ 2 ngày/tuần, trong đó có ngày thứ 6 hằng tuần. Đáng chú ý, chương trình triển khai mô hình “Thứ 6 tăng cường cho y tế cơ sở”, theo đó mỗi bệnh viện cử ít nhất 1 bác sĩ đến hỗ trợ khám, chữa bệnh tại một trạm y tế.

Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu, các bác sĩ còn hỗ trợ quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính; tham gia phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý sức khỏe người dân; đồng thời, hướng dẫn, đào tạo thực hành, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã.

Theo chương trình, trong giai đoạn 2026-2027, đợt 1 sẽ có 94 bác sĩ được luân phiên về hỗ trợ 51 xã, phường có nhu cầu. Các bác sĩ được điều động từ các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương tặng hoa cho các bác sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: TT)

Thông qua việc tăng cường nhân lực và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên, ngành y tế Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên hơn 20%; từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, giảm tình trạng phải chuyển lên tuyến trên đối với những bệnh thông thường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác, khám, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã phải được triển khai thực chất, không hình thức. Phải bố trí đủ số lượng bác sĩ và bảo đảm đúng giờ, đủ giờ. Các bác sĩ khi xuống cơ sở cần xác định rõ kế hoạch, tập trung khám, chữa bệnh theo đúng chuyên ngành, năng lực, sở trường và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tỉnh sẽ nghiên cứu để có cơ chế hỗ trợ thêm cho hoạt động này của các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ được luân phiên.

Chương trình nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030, luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã. Qua đó, bảo đảm duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hạn chế tình trạng người dân phải đi tuyến trên đối với các bệnh thông thường, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong tình hình mới.