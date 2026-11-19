Ảnh chụp cây cầu Crimea sau cuộc tấn công của Ukraine trong đêm 16/11/2026. Ảnh: Vladyslav Vlasiuk/X

Theo truyền thông Nga ngày 19/11, Tổng thống Nga cho biết ông đã chủ động chỉ thị không sử dụng tuyến giao thông chiến lược nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga cho bất kỳ hoạt động hậu cần quân sự nào, nhằm bảo đảm cây cầu này chỉ phục vụ mục đích dân sự. Trong khi đó, Ukraine khẳng định cây cầu là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông Putin tuyên bố rằng sau các cuộc tấn công trên, Nga không có ý định xem xét thỏa thuận đình chỉ một phần các hành động thù địch với Ukraine, như đề xuất của một số nước thứ ba.

Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không tìm kiếm thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công đó”. Ông cảnh báo đòn trả đũa của Nga sẽ gây tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Ukraine đã gây ra cho cây cầu.

Phản ứng của ông Putin được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine đã 3 lần tấn công cây cầu Crimea trong tuần này.

Ngày 17/11, Ukraine đã tấn công cầu Crimea tới hai lần trong chiến dịch gồm 7 giai đoạn. Các tên lửa Ukraine đã đánh sập một phần cây cầu xuống eo biển Kerch. Trong khi giao thông đường bộ qua cầu bị đình chỉ, tuyến đường sắt chạy qua phần cầu còn lại vẫn hoạt động.

Tới ngày 19/11, quân đội Ukraine tuyên bố sử dụng tên lửa Neptune tấn công cầu Crimea rạng sáng, khiến đường ray bị hư hại và giao thông đường sắt gián đoạn. Trong khi đó, phía Nga cho biết cây cầu bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Điện Kremlin khẳng định cầu Crimea sẽ được khôi phục sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine và còn tốt hơn trước. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga đang xây dựng kế hoạch khắc phục thiệt hại.

Ngoài ba lần trên, cầu Crimea cũng từng bị tấn công nhiều lần.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ngày 8/10/2022, khi một xe tải chở chất nổ phát nổ trên cầu, gây cháy lớn và làm sập nhiều đoạn đường bộ. Vụ nổ cũng khiến một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy.

Ngày 17/7/2023, Ukraine tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái Sea Baby trong chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân Ukraine, gây hư hại một đoạn đường bộ và buộc hoạt động giao thông phải tạm thời đình chỉ.

Đến ngày 3/6/2025, SBU tuyên bố đã kích nổ lượng chất nổ có sức công phá tương đương hơn 1,1 tấn TNT bên dưới cây cầu, nhắm vào các kết cấu trụ đỡ dưới nước.