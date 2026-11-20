Ngày 20/11, tại Hà Nội, Học viện PCCC và CNCH đã tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC và CNCH chủ trì buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ giáo viên của nhà trường các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa quan trọng đối với Học viện PCCC và CNCH khi vào ngày 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1207 về việc chuyển đổi Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC và CNCH; Bộ Công an đã ban hành quyết định triển khai thực hiện, chính thức mở ra một giai đoạn phát triển mới với vị thế, vai trò và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với Học viện.

Cùng với đó, chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống các cơ sở đào tạo trong CAND theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Học viện PCCC và CNCH được xác định là một trong 6 học viện đầu ngành, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH; là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, đạt chuẩn quốc gia trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC và CNCH phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Xác định công tác giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm học 2026-2027, Học viện PCCC và CNCH đã tập trung rà soát, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường tính thực tiễn, lấy yêu cầu công tác, chiến đấu làm định hướng, gắn chặt giữa lý luận với thực hành, giữa kiến thức chuyên môn với kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ ngày càng được quan tâm, từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của học viện. Trong năm học, học viện đã triển khai 50 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 64 chuyên đề khoa học, sáng kiến, giải pháp khoa học công nghệ; tổ chức 15 hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp; có 108 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Học viện PCCC và CNCH khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2026.

Công tác hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm, từng bước tạo dựng những điều kiện cần thiết cho sự phát triển của học viện trong giai đoạn mới. Trong năm học, học viện đã triển khai ký kết 3 thỏa thuận hợp tác; tổ chức 23 đoàn công tác, trao đổi chuyên môn; cử 42 lượt cán bộ, giảng viên, học viên đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và tiếp đón 14 đoàn chuyên gia, đối tác quốc tế đến làm việc tại học viện.

Học viện cũng đã cử 3 đồng chí giảng viên Khoa Nghiệp vụ tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, góp phần khẳng định năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và đội ngũ giảng viên nghiệp vụ của học viện nói riêng trong thực hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế…

Ban Giám đốc Học viện PCCC và CNCH khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế năm 2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC và CNCH biểu dương, ghi nhận nỗ lực, quyết tâm đổi mới và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên học viện. Đặc biệt, đằng sau mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành và phát triển của học viện luôn có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và đầy tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; trong đó có những nhà giáo dù đã nghỉ công tác theo chế độ nhưng vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển học viện.

Trung tướng Lê Quang Bốn cũng cho biết, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, sứ mạng tầm nhìn và định hướng phát triển học viện trong giai đoạn mới; tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường đầu tư và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Từ đó, góp phần xây dựng Học viện PCCC và CNCH sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, đạt chuẩn quốc gia trong lĩnh vực PCCC và CNCH, ngang tầm khu vực và quốc tế...