Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 19-11, tại Km36+600 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bắc Phù, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 phương tiện bốc cháy dữ dội.

Sau cú tông mạnh, 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip/VTC News

Theo thông tin từ Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn), thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo BKS 34C-031.27, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 34R-025.00, do tài xế Nguyễn Đức Hảo (SN 1980, trú tại TP. Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 98H-024.23, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 98RM-010.77, do tài xế Sầm Văn Tuyền (SN 1979, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo BKS 34C-031.27 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe đầu kéo BKS 98H-077.70, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 98R-024.89, do tài xế Ngô Trung Hiếu (SN 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Trên phương tiện này còn có anh Hoàng Thanh Tùng (SN 1994, cùng trú tại Cao Bằng).

Vụ tai nạn khiến cả 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Tài xế Ngô Trung Hiếu và anh Hoàng Thanh Tùng bị thương nhẹ. Các phương tiện đều hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 và Công an xã Nhân Lý tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng xác định 3 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, 2 tài xế Sầm Văn Tuyền và Ngô Trung Hiếu có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo cơ quan chức năng, cả 3 phương tiện đều hoạt động kinh doanh vận tải. Trong đó, xe đầu kéo BKS 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở hàng hóa. Tại thời điểm báo cáo, các phương tiện này chưa được cân kiểm tra tải trọng.