Ngày 19/11, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lương Quí Lộc (33 tuổi, bác sĩ) mức án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là chị Th. (SN 1983), người có quan hệ tình cảm với Lộc, và cháu Q. (SN 2017), con trai riêng của chị Th..

Lương Quí Lộc tại TAND TPHCM ngày 19/11.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lương Quí Lộc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của hai người, trong đó có một trẻ em. Việc tuyên mức án cao nhất đối với tội giết người thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi phạm tội đặc biệt tàn độc.

Theo cáo trạng, chị Th. và anh V. từng là vợ chồng, có một con chung là cháu Q.. Tháng 8/2024, hai người được tòa án công nhận thuận tình ly hôn, cháu Q. được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Sau đó, chị Th. phát sinh quan hệ tình cảm với Lộc. Cả hai thường xuyên chung sống tại nhà chị Th. ở phường Hòa Lợi, TPHCM.

Khoảng 5 giờ ngày 21/2/2025, sau khi hết ca làm việc ban đêm tại Bệnh viện Đa khoa Tín Đức, Lộc đến nhà chị Th. để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Lộc và chị Th. xảy ra mâu thuẫn. Bị chị Th. đòi chia tay, Lộc tức giận và dùng tay bóp cổ khiến chị Th. tử vong.

Cùng thời điểm này, Lộc nhìn thấy cháu Q. đứng trước cửa phòng ngủ. Lo sợ cháu bé tố giác hành vi phạm tội, Lộc tiếp tục dùng hai tay sát hại cháu Q..

Sau đó Lộc dùng dao tự đâm, rạch vùng cổ mình rồi nằm ôm người tình.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lộc lục túi xách của chị Th., lấy 3 nhẫn bằng kim loại màu vàng và một đôi bông tai bằng kim loại màu trắng, điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu rồi tự đến Công an phường Hòa Lợi đầu thú.