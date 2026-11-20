Các đại biểu tham dự tại lễ khởi công.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Giám đốc, Phòng Chính trị Bệnh viện Quân y 17. Về phía địa phương có ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 50m², với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Bệnh viện Quân y 17 hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn vận động cùng sự đồng hành của Ngân hàng PVcomBank; gia đình đóng góp 50 triệu đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2026).

Các đại biểu với nghi thức khởi công nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Quân y 17 cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bệnh viện đối với nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, đồng thời chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hồng Lai ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 17 và Ngân hàng PVcomBank đối với người dân xã Trà Tân. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại buổi lễ.

Được biết, Bệnh viện Quân y 17 đóng trên địa bàn phường Hòa Cường – địa phương kết nghĩa với xã Trà Tân. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở, bệnh viện còn triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân thông qua quy chế phối hợp khám, chữa bệnh miễn phí với địa phương.

Từ cuối năm 2025 đến nay, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 9 đợt đưa người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Quân y 17, với tổng cộng 108 lượt người. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe cho người dân mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Trà Tân; qua đó tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân trên địa bàn.