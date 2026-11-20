Không khí lạnh tràn về, khu vực nào ở miền Bắc rét nhất?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sáng nay (20/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 7h ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết trên đất liền ngày và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ảnh minh họa.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Từ sáng 20/11 đến ngày 21/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/11 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-25 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.