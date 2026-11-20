Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

CSGT phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại xe trên một số tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Để chuẩn bị cho sự kiện chính thức, chương trình sẽ tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng và hạn chế phương tiện chi tiết.

Trong hai ngày sơ duyệt và tổng duyệt, từ 18h30 đến 22h, các phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông trên đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ (ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe thuộc lực lượng Công an, Quân đội).

Trong ngày diễn ra chương trình chính thức, từ 17h đến 0h ngày hôm sau, tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe ưu tiên, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe thuộc lực lượng Công an, Quân đội) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.