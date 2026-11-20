Trong trận cầu mang tính chất quyết định, đội bóng xứ sở chùa Vàng vào trận với nhiệm vụ được coi là đơn giản hơn U17 Iraq. Vì họ hơn đối thủ 2 điểm. Trận cuối U17 Thái Lan chỉ cần hòa trong khi U17 Iraq phải thắng.

Thế nhưng, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả tại Buriram không thể giúp U17 Thái Lan có một khởi đầu suôn sẻ. Trái lại, đội khách Iraq mới là những người nhập cuộc sắc bén hơn và sớm dội một gáo nước lạnh lên tham vọng của đối thủ. Ngay ở phút thứ 6, Yousif Jale đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, đưa U17 Iraq vươn lên dẫn trước và đẩy đội chủ nhà vào thế phải rượt đuổi đầy áp lực.

Không chấp nhận trắng tay ngay tại thánh địa, U17 Thái Lan nỗ lực xốc lại đội hình và kiên trì tìm đường vào khung thành đối phương. Những cố gắng không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 60. Trên chấm phạt đền, Phichaya Wuttichai giữ vững sự bình tĩnh để dứt điểm thành công, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này thắp lại hy vọng lớn cho đại diện Đông Nam Á, bởi chỉ cần giữ nguyên kết quả hòa đến hết trận thì mục tiêu giành ngôi đầu bảng vẫn sẽ nằm gọn trong tầm tay họ. Dẫu vậy, kịch bản đẹp nhất đã không xảy ra với đội chủ nhà. Sau khi bị gỡ hòa, U17 Iraq không hề nao núng mà nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Họ cầm bóng chắc chắn hơn, liên tục gia tăng sức ép và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Sức ép bền bỉ ấy cuối cùng cũng mang lại trái ngọt cho đội bóng Tây Á ở phút 84. Một lần nữa, cái tên Yousif Jale lại trở thành nỗi ám ảnh của hàng thủ Thái Lan khi anh tỏa sáng đúng lúc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và tái lập thế dẫn bàn cho Iraq.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để U17 Thái Lan tạo nên bất ngờ. Dù đã dốc toàn lực tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa thứ hai, song mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều bất thành trước sự chắc chắn của đối thủ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 90 phút thi đấu khép lại trận thua cay đắng 1-2 cho U17 Thái Lan. U17 Iraq nâng tổng điểm lên con số 10, chính thức soán ngôi đầu bảng B và hiên ngang giành vé tham dự VCK U17 châu Á 2027 - sự kiện dự kiến tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 12 đến 29/5/2027.

Thất bại này càng trở nên đáng tiếc hơn khi Thái Lan phải nhìn Indonesia và Việt Nam dự VCK. Việt Nam góp mặt nhờ suất vào thẳng, trong khi Indonesia nhất bảng vòng loại. Tại VCK sắp tới, 8 đại diện xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại U17 World Cup 2027 ở Qatar.