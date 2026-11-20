1. Tiền vệ Luis Figo (Bồ Đào Nha) – U17 World Cup 1989

Luis Figo mới 16 tuổi khi cùng U17 Bồ Đào Nha tham dự World Cup 1989 tại Scotland. Với 2 bàn thắng, anh góp công đưa đội nhà giành vị trí thứ 3, mở đầu hành trình đầy hứa hẹn của một trong những tài năng xuất sắc nhất bóng đá Bồ Đào Nha.

Tiếp đến, Figo vô địch U20 World Cup 1991, trước khi vươn lên thành ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Tiền vệ nổi tiếng với những pha đi bóng lắt léo này giành Quả bóng Vàng 2000, vô địch Champions League 2001-2002 cùng Real Madrid và đưa tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2004, bán kết World Cup 2006.

2. Tiền đạo Alessandro Del Piero (Ý) – U17 World Cup 1991

Alessandro Del Piero để lại dấu ấn trên sân nhà với bàn thắng trong trận hòa U17 Trung Quốc 2-2 tại giải U17 World Cup 1991. Tiếc rằng, Ý không vượt qua vòng bảng, khiến hành trình đầu tiên của tài năng trẻ này trên sân khấu thế giới kết thúc trong thất vọng.

Tuy nhiên, đó lại là khởi đầu của một sự nghiệp lẫy lừng. Del Piero trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Juventus, giành Champions League 1995-1996 và cùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006.

Đặc biệt, khi Juventus phải xuống Serie B vì bê bối Calciopoli (thao túng công tác trọng tài), anh vẫn lựa chọn ở lại, trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của đội bóng thành Turin.

3. Tiền vệ Francesco Totti (Ý) – U17 World Cup 1993

Francesco Totti khiến khán giả phải chú ý tại U17 World Cup 1993 ở Nhật Bản bằng cú sút xa khoảng 30 m vào lưới Mexico.

Dù không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng, bàn thắng ấy phần nào báo trước phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng của một trong những số 10 tài hoa nhất lịch sử bóng đá Ý.

Totti sau đó dành trọn sự nghiệp cho AS Roma, ghi hơn 300 bàn thắng và góp công đưa đội bóng thủ đô vô địch Serie A mùa 2000-2001.

Huyền thoại này sau đó còn cùng tuyển Ý đăng quang World Cup 2006, nhưng điều khiến người hâm mộ nhớ mãi là với 24 năm gắn bó với Roma, anh được tôn vinh “Hoàng tử thành Rome”.

4. Thủ môn Gianluigi Buffon (Ý) – U17 World Cup 1993

Gianluigi Buffon mới 15 tuổi khi tham dự U17 World Cup 1993 tại Nhật Bản. Tuyển Ý bị loại sớm, nhưng thủ môn trẻ này nhanh chóng cho thấy tài năng khi chỉ 2 năm sau đã được Parma trao cơ hội ra mắt đội một ở Serie A.

Từ cậu bé 15 tuổi, Buffon vươn lên thành một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử, với 10 chức vô địch Serie A cùng Juventus.

Anh là chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình tuyển Ý đăng quang World Cup 2006, đồng thời giữ kỷ lục 176 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đáng tiếc, Champions League là danh hiệu lớn hiếm hoi còn thiếu trong bộ sưu tập của thủ môn huyền thoại này.

5. Tiền đạo Ronaldinho (Brazil) – U17 World Cup 1997

Ronaldinho là một trong những gương mặt nổi bật của U17 Brazil vô địch U17 World Cup 1997 tại Ai Cập. Khi ấy mới 17 tuổi, với những pha xử lý kỹ thuật đầy ngẫu hứng, anh đã ghi 2 bàn và góp sức đưa đội tuyển xứ samba lần đầu đăng quang.

Tài năng sớm được khẳng định ấy tiếp tục tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia, khi Ronaldinho cùng Ronaldo và Rivaldo tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ, đưa Brazil vô địch World Cup 2002.

Trong màu áo Barcelona, anh đạt đến đỉnh cao với Quả bóng Vàng 2005 và Champions League 2005-2006, trở thành biểu tượng của thứ bóng đá mê hoặc người xem bằng kỹ thuật, sự sáng tạo và nụ cười luôn thường trực.

6. Tiền vệ Xavi Hernandez (Tây Ban Nha) – U17 World Cup 1997

Xavi Hernandez góp mặt tại U17 World Cup 1997 ở Ai Cập, cùng Tây Ban Nha đánh bại Đức 2-1 để giành vị trí thứ 3. Không nổi bật bằng những pha xử lý ngẫu hứng, tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia gây ấn tượng bởi nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

Những phẩm chất ấy sau này giúp Xavi trở thành bộ não trong lối chơi tiki-taka trứ danh của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha.

Anh giành 4 Champions League cùng đội bóng xứ Catalan, trước khi lần lượt đăng quang EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, góp phần tạo nên giai đoạn thống trị chưa từng có của bóng đá Tây Ban Nha.

7. Tiền vệ Andres Iniesta (Tây Ban Nha) – U17 World Cup 2001

Andres Iniesta tham dự U17 World Cup 2001 tại Trinidad và Tobago, nhưng Tây Ban Nha bất ngờ dừng bước ngay vòng bảng. Thất bại ấy không thể ngăn tiền vệ nhỏ con này tiếp tục phát triển, bởi chỉ 1 năm sau, anh đã cùng đội tuyển trẻ vô địch U19 châu Âu rồi giành ngôi á quân U20 World Cup 2003.

Đỉnh cao sự nghiệp của Iniesta đến ở World Cup 2010, khi anh ghi bàn quyết định vào lưới Hà Lan trong trận chung kết, mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho Tây Ban Nha.

Bên cạnh 2 danh hiệu EURO, anh còn giành 4 Champions League cùng Barcelona, trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử nhờ khả năng xử lý bóng tinh tế và thoát pressing trong không gian hẹp.

8. Tiền vệ Toni Kroos (Đức) – U17 World Cup 2007

Toni Kroos là ngôi sao nổi bật tại U17 World Cup 2007 ở Hàn Quốc, khi giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải và giúp Đức đứng thứ 3. Màn trình diễn xuất sắc ấy mở ra bước ngoặt lớn, bởi chỉ 18 ngày sau, anh đã ra mắt Bayern Munich tại Bundesliga và lập tức có 2 pha kiến tạo.

Kroos tiếp tục vươn lên thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới, cùng Đức vô địch World Cup 2014.

Ở cấp CLB, anh giành tổng cộng 6 Champions League với Bayern Munich và Real Madrid, trước khi giải nghệ năm 2024. Khả năng chuyền bóng chính xác, kiểm soát nhịp độ và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc đã trở thành thương hiệu của tiền vệ người Đức.

9. Tiền vệ cánh Eden Hazard (Bỉ) – U17 World Cup 2007

Eden Hazard từng cùng U17 Bỉ tranh tài tại World Cup 2007 ở Hàn Quốc, nhưng phải dừng bước sau vòng bảng. Dẫu vậy, tiền vệ 16 tuổi khi ấy đã được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Bỉ, với khả năng đi bóng khéo léo và tạo đột biến.

Hazard sau đó trưởng thành trong màu áo Lille trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea, nơi anh giành 2 chức vô địch và danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa 2014-2015.

Trên đấu trường quốc tế, anh giữ vai trò thủ lĩnh trong thế hệ vàng giúp tuyển Bỉ giành hạng 3 World Cup 2018, thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển.

10. Tiền đạo Neymar (Brazil) – U17 World Cup 2009

Neymar bước ra sân khấu U17 World Cup 2009 tại Nigeria bằng bàn thắng trong trận Brazil đánh bại Nhật Bản 3-2. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đội bóng xứ samba tiếp tục thất bại trước Mexico và Thụy Sĩ, phải dừng bước ngay vòng bảng dù sở hữu nhiều tài năng như Philippe Coutinho, Casemiro và Alisson.

Thất bại năm ấy không thể ngăn Neymar trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ. Anh cùng Lionel Messi và Luis Suarez tạo nên bộ ba MSN lừng danh, đưa Barcelona vô địch Champions League 2014-2015.

Neymar còn giành Huy chương Vàng Olympic 2016 và vượt qua Pele để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Brazil, dù vẫn chưa một lần nâng cao chiếc cúp vàng World Cup.