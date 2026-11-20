Cầu thủ Sỹ Bách (số 20) ghi bàn thắng mở tỉ số cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026. Ảnh: Nhật Đoàn

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn khi U17 Bỉ sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động mà nhập cuộc đầy chủ động, sẵn sàng tổ chức tấn công mỗi khi có cơ hội.

Sự tự tin ấy nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng, đưa bóng vào lưới U17 Bỉ trong sự bất ngờ của hàng phòng ngự đối phương. Pha lập công đẹp mắt không chỉ giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước mà còn tạo nên khởi đầu đầy hứng khởi cho đại diện Đông Nam Á tại đấu trường thế giới.

Bị dẫn bàn, U17 Bỉ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, phút 38, Moorthamer tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chưa kịp ổn định đội hình, U17 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua ở phút 42. Từ đường căng ngang thuận lợi của Dierckx, Achahbar dứt điểm chính xác, giúp đại diện châu Âu vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Nguyễn Lực (số 10) ghi siêu phẩm đá phạt góc vào lưới U17 Bỉ tại World Cup. Ảnh: Nhật Đoàn

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt. Phút 55, Đại Nhân có tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, U17 Bỉ tiếp tục tận dụng ưu thế về thể hình và tốc độ để tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm.

Phút 60, Philips có pha xử lý cá nhân mạnh mẽ trước khi dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ. Bị dẫn trước hai bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn không buông xuôi, tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu và tìm cách gây sức ép lên phần sân đối phương.

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 84 bằng một khoảnh khắc đặc biệt. Từ tình huống đá phạt góc, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút đưa bóng bay thẳng vào lưới U17 Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Bàn thắng đẹp mắt thắp lại hy vọng cho U17 Việt Nam, đồng thời khiến những phút cuối trận trở nên đầy kịch tính.

Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại, U17 Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ.

Dù không có điểm trong trận này nhưng U17 Việt Nam đã có sự khởi đầu tuyệt vời. Ảnh: Nhật Đoàn

Không có điểm trong trận ra quân, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Việc hai lần xuyên thủng mành lưới đối thủ được đánh giá cao hơn cho thấy khả năng tổ chức tấn công, sự tự tin và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Đặc biệt, hai bàn thắng của Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực không chỉ tạo điểm nhấn chuyên môn mà còn cho thấy U17 Việt Nam đủ khả năng tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Đây sẽ là cơ sở để đội bóng tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo tại FIFA U17 World Cup 2026 với quyết tâm cao hơn.