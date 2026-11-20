Ngay từ đầu trận, U17 Mali nhanh chóng chứng minh vị thế ứng viên nặng ký của bảng G. Lối chơi giàu tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn giúp đội bóng châu Phi làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép nghẹt thở của Mali sớm được cụ thể hóa ở phút 11 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Halidou Maiga. Trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp một, hàng thủ New Zealand phải gồng mình chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp từ Yaya Niang hay Issiaka Kone.

Nếu hiệp một chứng kiến sự lấn lướt về thế trận, thì đầu hiệp hai là lúc U17 Mali tung đòn kết liễu đối thủ. Phút 50, Ismail Kamissoko kiến tạo thuận lợi để Halidou Maiga hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt. Chỉ bốn phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Makan Sacko tận dụng đường chuyền của Issiaka Kone để ấn định thắng lợi 3-0. Những nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của New Zealand ở cuối trận đều bất thành.

Kết quả tạo ra cục diện đầy căng thẳng tại bảng G. Trước đó, U17 Việt Nam có trận mở màn đầy quả cảm nhưng đành chấp nhận thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ.

U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U17 New Zealand vào ngày 23/11 và chạm trán chính U17 Mali vào ngày 26/11. Để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, U17 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại New Zealand trước khi bước vào trận "chung kết" đầy thử thách với đại diện châu Phi.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.