Đoàn TP.HCM thắng lớn ở nội dung vovinam. Ảnh: Ban tổ chức.

Tối 19/11, môn vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khép lại sau 6 ngày tranh tài. Đội tuyển TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, trở thành đội tuyển đầu tiên mang về vị trí dẫn đầu một môn thi đấu cho đoàn TP.HCM tại kỳ đại hội trên sân nhà.

Đáng chú ý, riêng trong sáng 19/11, các võ sĩ TP.HCM giành thêm 5 tấm huy chương vàng, tạo cú hích quan trọng giúp đoàn thể thao thành phố bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến chiều ngày 20/11, đoàn TP.HCM dẫn đầu với 40 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 36 huy chương đồng, vượt qua đoàn Hà Nội trước thềm lễ khai mạc chính thức vào tối 21/11.

Thành tích của vovinam TP.HCM đến từ cả hai nhóm nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Dũ, Phan Tấn Thành, Võ Trọng Nhân và Vũ Duy Bảo giành HCV đòn chân tấn công nam. Đỗ Lý Minh Toàn, Lê Thanh Tuấn và Nguyễn Trường Thọ vô địch song luyện mã tấu, trong khi Nguyễn Thanh Mai giành huy chương vàng tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Hoài Linh giành huy chương vàng hạng cân 70-75 kg nữ. Hai tấm huy chương vàng cuối cùng của đội tuyển TP.HCM thuộc về Điểu Trung ở hạng cân 75-80 kg nam và Nguyễn Tứ Cường ở nội dung ngũ môn quyền nam.

Đại hội năm nay quy tụ hơn 400 võ sĩ đến từ 24 tỉnh, thành và ngành, tranh tài ở 26 bộ huy chương. Trong bối cảnh cạnh tranh đó, việc giành vị trí nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng cho thấy sự đồng đều về lực lượng của vovinam TP.HCM ở cả nội dung biểu diễn và đối kháng.

So với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh, đội tuyển TP.HCM tăng thành tích từ 7 lên 8 huy chương vàng. Tổng số huy chương cũng tăng từ 8 lên 12, tương đương mức tăng 50%.

Vovinam là một trong những môn thể thao có truyền thống lâu đời tại TP.HCM. Ảnh: Ban tổ chức.

Vovinam được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập tại Hà Nội năm 1938. Môn võ này phát triển mạnh tại khu vực phía Nam, đặc biệt sau năm 1954. Từ cuối thập niên 1970, phong trào vovinam tại TP.HCM được mở rộng dưới sự dẫn dắt của cố Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu.

Phong trào tập luyện được duy trì từ các câu lạc bộ đến hệ thống trường học, tạo nguồn vận động viên cho các tuyến đào tạo thành tích cao. Nhiều võ sĩ trưởng thành từ TP.HCM cũng đóng góp cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế. Tại SEA Games 32, các VĐV của thành phố đóng góp 4 trong tổng số 7 huy chương của đội tuyển vovinam Việt Nam.

Thành tích tại đại hội lần này tiếp tục khẳng định vai trò của vovinam trong hệ thống thể thao thành tích cao TP.HCM. Đây cũng là điểm tựa quan trọng để đoàn thể thao thành phố hướng đến mục tiêu nằm trong top hai toàn đoàn.