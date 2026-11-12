Thấy gì ở 4 gương mặt tham dự?

Minh Tâm (số 18, U.23 Việt Nam) ngôi sao sáng nhất ở loạt trận khai màn.

Qua 90 phút đầu tiên, diện mạo chuyên môn cùng sự chuẩn bị của 4 đội bóng tham dự đã dần lộ diện.

Là đội chủ nhà, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh hội quân sớm tại Gia Lai. Đội bóng nhanh chóng thích nghi với khí hậu Tây Nguyên và có sự bổ sung nhân sự hợp lý từ V-League cũng như giải Hạng Nhất.

Nòng cốt là sự kết hợp giữa các nhân tố có kinh nghiệm thi đấu V-League (Cao Hoàng Minh, Nguyễn Đức Phú, Minh Tâm) và các tài năng Việt kiều, trẻ triển vọng. Chiều cao lý tưởng trên 1m80 của hàng thủ và hàng công cho thấy tư duy nâng chất thể hình rõ rệt.

Với lối chơi chủ động kiểm soát, luân chuyển bóng nhanh khắp mặt sân, và liên tục gây sức ép bằng các tình huống không chiến lẫn đánh trung lộ, U.23 Việt Nam đã có sự khởi đầu hơn cả mong đợi khi đánh bại đối thủ duyên nợ U.23 Thái Lan bằng cú đúp của Minh Tâm và Williams Minh Hoàng (penalty).

Ở trận thua này, U.23 Thái Lan bộc lộ hệ quả của việc sang Việt Nam muộn (chiều 9-11) và hoàn toàn không có buổi tập làm quen sân Pleiku nào trước giờ bóng lăn. Đáng nói, HLV Thawatchai Damrong mang sang đội hình gồm nhiều cầu thủ lứa U20 -U21 và thiếu vắng hàng loạt trụ cột do các CLB Thai League không nhả người.

Điều này dẫn đến kết quả đội hình thi đấu rời rạc, thiếu khả năng cầm nhịp và bộc lộ nhiều điểm yếu trong hỗ trợ phòng ngự lẫn tranh chấp tay đôi. Sự thiếu chuẩn bị khiến họ lép vế hoàn toàn về thể lực lẫn nhịp độ thi đấu và khả năng tạo ra cơ hội.

Ở trận đấu còn lại U.23 Qatar và U.23 Singapore hòa không bàn thắng nhưng dẫn đến hiệu ứng trái ngược.

Được đánh giá cáo nhất trong 4 đội tham dự, đến Pleiku sớm nhất và trải qua 2 buổi tập luyện, song đội bóng sở hữu nòng cốt kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản với thể hình khá đồng đều lại hoàn toàn bế tắc trước đại diện Đông Nam Á bị đánh giá thấp hơn. Dù thi đấu kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt và tổ chức kiểm soát trung tuyến tốt, nhưng mảng miếng tấn công của U.23 Qatar khu vực 1/3 cuối sân còn thiếu tính đột biến, dứt điểm chưa sắc bén dẫn đến việc bị cầm chân 0-0. 1 điểm được coi là thất bại của thầy trò HLV José Ángel Ziganda.

Với U.23 Singapore, việc cầm chân đội bóng mạnh của Tây Á là một thành công.

Thực dụng, kiên cường và biết mình biết ta, U.23 Singapore bộc lộ hình ảnh như "bản sao" của đội tuyển quốc gia, từng cầm hòa đội tuyển Việt Nam. Với đội hình không có nhiều ngôi sao cá nhân nhưng thi đấu gắn kết và giàu tính kỷ luật, sẵn sàng va chạm, U.23 Singapore cho thấy họ biết cách tiếp cận trận đấu theo từng đối thủ.

Cùng với 4 tập thể, nếu chọn một cá nhân xuất sắc ở vòng đấu đầu tiên phải ghi nhận điểm sáng Minh Tâm. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL cho thấy sự lựa chọn của ban huấn luyện là đúng đắn. Với hưng phấn được thi đấu trên sân nhà và khán giả quen thuộc, cú đúp bằng đầu từ 2 tình huống khác nhau, một pha bay người đánh đầu ngược và cú đè người đánh đầu chìm vô cùng dũng mãnh là một món quà tri ân dành riêng cho các CĐV Pleiku có mặt trên khán đài.

Ở lượt trận thứ 2, đội có hàng công tốt nhất U.23 Việt Nam sẽ đối mặt với hàng phòng ngự tốt nhất U.23 Singapore sẽ là màn kiểm nghiệm không thể bỏ qua cho cả 2.

U.23 Singapore đã chứng minh họ không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, với khí thế vung lên cùng sự đa dạng trong phương án tấn công, nếu cẩn trọng với bẫy phòng ngự phản công của đối thủ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn đủ khả năng xuyên phá khối phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Một chiến thắng cách biệt nhẹ nhàng cho U.23 Việt Nam là kịch bản rất dễ xảy ra.

Trong khi đó, dự báo U.23 Thái Lan sẽ khó khăn khi gặp đối thủ bị dồn nén U.23 Qatar. Ở thua đậm 0-3 trước U.23 chủ nhà, U.23 Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu về thể lực và sự gắn kết. Trong khi đó, U.23 Qatar buộc phải thắng để cạnh tranh ngôi vô địch sau trận hòa ngày ra quân. Với ưu thế về thể hình và trình độ tổ chức, U.23 Qatar nhiều khả năng sẽ làm chủ cuộc chơi và giành trọn 3 điểm trước một U.23 Thái Lan chưa kịp hồi phục.