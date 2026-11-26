Sự việc xuất hiện sáng 26/11, sau những thông tin cho rằng Quang Hải bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, câu chuyện còn liên quan đến HLV Kim Sang Sik, người được cho là muốn tổ chức một trận đấu để tri ân tiền vệ mang áo số 19.

Thông tin nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, bởi Quang Hải vẫn đang ở độ tuổi có thể tiếp tục đóng góp cho đội tuyển. Anh cũng là đội trưởng CAHN và một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn của bóng đá Việt Nam.

Người đại diện của Quang Hải, Michele Donato Fersini đã lên tiếng bác bỏ. Ông cho biết đã trực tiếp trao đổi với Quang Hải trong thời gian ở Việt Nam và nhận được xác nhận rằng những tin đồn chia tay đội tuyển hoàn toàn sai sự thật. "Tôi khẳng định rằng thông tin này là sai sự thật", ông Fersini viết trên trang cá nhân.

Sau khi thay thế Lê Công Vinh để sở hữu kỷ lục đáng nể, Quang Hải bất ngờ rộ tin có thể khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 29.

CLB CAHN sau đó tiếp tục đưa ra thông báo, khẳng định Quang Hải vẫn tập trung thi đấu và sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam khi được giao nhiệm vụ. Đội bóng nhấn mạnh những thông tin chính thức về tương lai của tiền vệ này cần được xác nhận từ chính cầu thủ, CLB hoặc VFF.

"Đội trưởng Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB CAHN, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ. Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB CAHN hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF", CLB CAHN đăng tải.

Giữa những tranh luận về tương lai, một cột mốc đáng chú ý của Quang Hải cũng được nhắc lại. Với 88 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, tiền vệ sinh năm 1997 đã vượt qua Lê Công Vinh, người từng giữ kỷ lục với 83 trận. Đây là dấu ấn đặc biệt của Quang Hải sau gần một thập kỷ gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Quang Hải ra mắt đội tuyển Việt Nam ngày 13/6/2017 trong trận hòa Jordan 0-0. Từ một cầu thủ trẻ được trao cơ hội, anh từng bước trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình, góp mặt ở những giải đấu lớn và nhiều cột mốc lịch sử.

Đáng nhớ nhất là chức vô địch AFF Cup 2018, nơi Quang Hải được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 và AFF Cup 2026, đồng thời góp mặt trong hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Công Vinh là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Công Vinh là biểu tượng của đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2008 và hành trình vào tứ kết Asian Cup 2007. Cựu tiền đạo này có ba lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Lúc này, Quang Hải chưa xác nhận chia tay đội tuyển, trong khi người đại diện và CLB chủ quản đều đã lên tiếng phủ nhận. Ở tuổi 29, tiền vệ này vẫn còn cơ hội nối dài hành trình quốc tế. Với người hâm mộ, điều được chờ đợi không phải một trận đấu chia tay, mà là ngày Quang Hải tiếp tục trở lại và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.