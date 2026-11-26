Vụ tai nạn xảy ra gần một đường hầm, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 27 phương tiện, gồm ô tô và xe máy. Nhiều người đang lưu thông không kịp thoát thân.

Hãng tin CBC dẫn lời nhân chứng tên Ali Youssef kể lại: "Những chiếc xe bị thiêu rụi với người bên trong. Họ không có thời gian để thoát ra ngoài", đồng thời cho biết: "Ngọn lửa đã thiêu rụi các phương tiện cùng những người ở bên trong".

Đám cháy lớn tại hiện trường. Video: X/UK_REPT

Ngay sau vụ việc, 39 xe cứu thương được điều động đến hiện trường để đưa người bị thương tới các bệnh viện lân cận. Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa, trong khi xe ủi được huy động để di dời những phương tiện cháy rụi, giải phóng mặt đường.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã chỉ đạo bảo đảm toàn bộ hỗ trợ y tế và bồi thường cho các nạn nhân.

Video do người dân quay lại. Video: X/UK_REPT

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân. Cơ quan Công tố Ai Cập mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời yêu cầu lấy mẫu ADN để nhận dạng những thi thể chưa xác định được danh tính.

Theo Cơ quan Thống kê Nhà nước Ai Cập (CAPMAS), năm 2025, nước này ghi nhận 5.829 người tử vong vì tai nạn giao thông, tăng 10,8% so với mức 5.260 người của năm trước. Hồi tháng 1, một vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường gần tỉnh Beni Suef, miền nam Ai Cập, cũng khiến 21 người thiệt mạng và 16 người bị thương.