Điểm mới nổi bật của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh. Giải thưởng dành chung cho cá nhân và tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và hoạt động chính thức của các đội tuyển quốc gia; không xét các hoạt động bóng đá phong trào.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31 dự kiến gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play.

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước. Việc bầu chọn các danh hiệu chuyên môn được thực hiện theo điều lệ của giải thưởng; riêng Fair Play do Hội đồng thẩm định và bình chọn quyết định.

Ban tổ chức giới thiệu mẫu Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Năm 2026 ghi nhận những thành tích đáng khích lệ của bóng đá Việt Nam, nổi bật là việc đội tuyển nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Tiếp đó, đội tuyển xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được tổ chức, trước khi hướng đến Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam tạo dấu ấn với vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và tiếp tục góp mặt tại tứ kết ASIAD 20 ở Nhật Bản. Đặc biệt, U17 Việt Nam làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, mở ra cơ hội lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ tiếp cận sân chơi bóng đá thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hiện diện ở những đấu trường quan trọng, với đội tuyển quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia và lọt vào tứ kết ASIAD 20. Đội tuyển U20 nữ cũng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, tiếp tục quá trình tích lũy kinh nghiệm và phát triển lực lượng kế thừa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại họp báo.

Ở môn futsal, đội tuyển nam giành quyền vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026, đoạt hạng ba Giải futsal Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship. Đội tuyển futsal nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á 2026, góp thêm dấu ấn cho bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 nhấn mạnh, Quả bóng vàng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành tích chuyên môn, đồng thời khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Những đổi mới của giải thưởng năm nay thể hiện quyết tâm của Ban tổ chức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng ý nghĩa và sức lan tỏa của Quả bóng vàng Việt Nam.

Mẫu Quả bóng vàng 2026.

Lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 2-2027, sau khi hoàn tất quá trình xét chọn.

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NAM

1. Trương Tiến Anh (Năm sinh: 1999 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Ninh Bình)

2. Bùi Hoàng Việt Anh (Năm sinh: 1999 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Công an Hà Nội)

3. Nguyễn Đình Bắc (Năm sinh: 2004 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Công an Hà Nội)

4. Nguyễn Thành Chung (Năm sinh: 1997 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Hà Nội FC)

5. Nguyễn Hoàng Đức (Năm sinh: 1998 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Ninh Bình)

6. Nguyễn Filip (Năm sinh: 1992 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Công an Hà Nội)

7. Nguyễn Quang Hải (Năm sinh: 1997 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Công an Hà Nội)

8. Đoàn Văn Hậu (Năm sinh: 1999 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Công an Hà Nội)

9. Đỗ Hoàng Hên (Năm sinh: 1994 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Hà Nội FC)

10. Khuất Văn Khang (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Thể Công Viettel)

11. Trần Trung Kiên (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Hoàng Anh Gia Lai)

12. Đặng Văn Lâm (Năm sinh: 1993 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Ninh Bình)

13. Nguyễn Hai Long (Năm sinh: 2000 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Hà Nội FC)

14. Lê Phạm Thành Long (Năm sinh: 1996 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Công an Hà Nội)

15. Nguyễn Tài Lộc (Năm sinh: 1994 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Ninh Bình)

16. Phạm Xuân Mạnh (Năm sinh: 1996 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Hà Nội FC)

17. Nguyễn Nhật Minh (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Hải Phòng/Công an TP Hồ Chí Minh)

18. Lê Giang Patrik (Năm sinh: 1992 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Công an TPHCM)

19. Nguyễn Xuân Son (Năm sinh: 1997 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Thép Xanh Nam Định)

20. Phan Tuấn Tài (Năm sinh: 2001 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Thể Công Viettel)

21. Cao Pendant Quang Vinh (Năm sinh: 1997 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Công an Hà Nội)

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NỮ

1. Ngọc Minh Chuyên (Năm sinh: 2004 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Thái Nguyên T&T)

2. Vũ Thị Hoa (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Hà Nội I)

3. Cù Thị Huỳnh Như (Năm sinh: 2000 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

4. Huỳnh Như (Năm sinh: 1991 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

5. Ngân Thị Vạn Sự (Năm sinh: 2001 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Hà Nội I)

6. Trần Thị Kim Thanh (Năm sinh: 1993 - Vị trí: Thủ môn - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

7. Thái Thị Thảo (Năm sinh: 1995 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Hà Nội I)

8. Nguyễn Thị Bích Thùy (Năm sinh: 1994 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Thái Nguyên T&T)

9. Phan Thị Trang (Năm sinh: 1995 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

10. Dương Thị Vân (Năm sinh: 1994 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Thái Nguyên T&T)

11. Trần Thị Thu Xuân (Năm sinh: 2002 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

12. Phạm Hải Yến (Năm sinh: 1994 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Hà Nội I)

13. K’Thủa (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: TP Hồ Chí Minh I)

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG FUTSAL

1. Vũ Ngọc Ánh (Sinh năm: 2004 - Vị trí: Ala - CLB: Thái Sơn Bắc)

2. Trịnh Công Đại (Sinh năm: 2005 - Vị trí: Ala - CLB: Thái Sơn Bắc)

3. Nguyễn Đa Hải (Sinh năm: 2005 - Vị trí: Pivo - CLB: Thái Sơn Bắc)

4. Trần Thái Huy (Sinh năm: 1995 - Vị trí: Ala - CLB: Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh)

5. Nhan Gia Hưng (Sinh năm: 2002 - Vị trí: Fixo - CLB: Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh)

6. Châu Đoàn Phát (Sinh năm: 1999 - Vị trí: Ala - CLB: Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh)

7. Nguyễn Thịnh Phát (Sinh năm: 1997 - Vị trí: Pivo - CLB: Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh)

8. Đoàn Minh Quang (Sinh năm 1995 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Sahako)

9. Từ Minh Quang (Sinh năm: 1998 - Vị trí: Ala - CLB: Thái Sơn Bắc)

10. Phạm Văn Tú (Sinh năm: 1997 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Thái Sơn Bắc)

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NAM (U23) XUẤT SẮC

1. Nguyễn Đình Bắc (Năm sinh: 2004 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Công an Hà Nội)

2. Cao Văn Bình (Năm sinh: 2005 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Sông Lam Nghệ An)

3. Nguyễn Thái Quốc Cường (Năm sinh: 2004 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Công an TP Hồ Chí Minh)

4. Khuất Văn Khang (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Thể Công Viettel)

5. Ngô Đăng Khoa (Năm sinh: 2006 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Công an TP Hồ Chí Minh)

6. Trần Trung Kiên (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Thủ môn - CLB: Hoàng Anh Gia Lai)

7. Đinh Quang Kiệt (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Hoàng Anh Gia

Lai/Công an TPHCM)

8. Chu Ngọc Nguyễn Lực (Năm sinh: 2009 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Hà Nội FC)

9. Nguyễn Nhật Minh (Năm sinh: 2003 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Hải Phòng/Công an TP Hồ Chí Minh)

10. Nguyễn Lê Phát (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Ninh Bình)

11. Nguyễn Minh Tâm (Năm sinh: 2005 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Hoàng Anh Gia Lai)

12. Lê Văn Thuận (Năm sinh: 2006 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Ninh Bình)

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NỮ (U23) XUẤT SẮC

1. Đậu Thị Quỳnh Anh (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Tiền đạo - CLB: Trung tâm TDTT Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh)

2. Ngọc Minh Chuyên (Năm sinh: 2004 - Vị trí: - CLB: Thái Nguyên T&T)

3. Ngân Thị Thanh Hiếu (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Tiền vệ - CLB chủ quản: Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình)

4. Nguyễn Thị Thùy Linh (Năm sinh: 2006 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Trung tâm TDTT Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh)

5. Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (Năm sinh: 2008 - Vị trí: Tiền vệ - CLB: Thái Nguyên T&T)

6. Lê Thị Thu (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Thủ môn - CLB chủ quản: Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình)

7. Lưu Hoàng Vân (Năm sinh: 2006 - Vị trí: - CLB chủ quản: Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình)

8. Lê Hồng Yêu (Năm sinh: 2007 - Vị trí: Tiền vệ - CLB chủ quản: Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình)

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC

1. Alan Sebastiao Alexandre (Năm sinh: 1998 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Công an Hà Nội)

2. Kyle Nino Colonna/Lương Chí Khải (Năm sinh: 1999 – Vị trí: Hậu vệ – CLB: Thể Công Viettel)

3. Imoh Fred Friday (Năm sinh: 1995 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Ninh Bình)

4. Tagueu Tadjo Diederrick Joel (Năm sinh: 1993 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Hải Phòng)

5. Milan Makaric (Năm sinh: 1995 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: SHB Đà Nẵng/Hải Phòng)

6. Leonardo Artur De Melo (Năm sinh: 1995 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Công an Hà Nội)

7. Nguyễn Adou Leygley Minh (Năm sinh: 1997 - Vị trí: Hậu vệ - CLB: Công an Hà Nội)

8. Michael Onyedikachi Olaha/Olaha Mạnh Đức (Năm sinh: 1997 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Sông Lam Nghệ An/Công an TP Hồ Chí Minh)

9. Goncalves Silva Lucas Vinicius (Năm sinh: 1991 – Vị trí: Tiền đạo – CLB: Thể Công Viettel/Ninh Bình)