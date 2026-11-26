Bruno Fernandes ghi cú đúp nhưng không thể giúp Man United mang về 3 điểm trọn vẹn. (Ảnh: MUFC)

Trên sân José Alvalade, Manchester United bước vào cuộc đối đầu Sporting CP với áp lực lớn sau thất bại 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong phòng ngự và chỉ có thể rời Lisbon với một điểm.

Sporting CP mở tỷ số ở phút 33 sau khi Luis Suarez thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, đội chủ nhà cũng được hưởng một quả phạt đền nhưng không thể tận dụng cơ hội.

Bước sang hiệp 2, Manchester United bất ngờ đảo ngược tình thế nhờ hai bàn thắng liên tiếp của Bruno Fernandes. Phút 48, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn từ chấm 11m, trước khi hoàn tất cú đúp chỉ hai phút sau đó, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, khi chiến thắng đã ở rất gần, Manchester United lại mắc sai lầm đáng tiếc. Phút 80, thủ môn Senne Lammens xử lý không tốt một tình huống bóng bổng, tạo điều kiện để Luis Suárez dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho Sporting CP.

Những phút cuối, đội khách còn phải thi đấu thiếu người khi Youri Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+3. Trận hòa khiến huấn luyện viên Mauricio Pochettino tiếp tục chưa có chiến thắng sau hai trận đầu tiên dẫn dắt Manchester United.

* Tại Pháp, Bayern Munich cũng gây thất vọng khi để thua Lille 1-2 dù sớm vượt lên dẫn trước. Trung vệ Dayot Upamecano mở tỷ số cho đại diện Bundesliga ở phút 15, giúp đội khách chiếm lợi thế trong phần lớn thời gian hiệp một.

Tuy nhiên, Lille thi đấu khởi sắc sau giờ nghỉ. Phút 62, Ayase Ueda ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chỉ ba phút sau, Aleksandar Pavlović phản lưới nhà, giúp đội chủ sân Pierre-Mauroy vượt lên dẫn 2-1.

Dù nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, Bayern Munich không thể thay đổi kết quả. Thất bại khiến đội bóng Đức gặp thêm khó khăn trong cuộc cạnh tranh một vị trí thuộc nhóm tám đội dẫn đầu vòng phân hạng.

* Trong khi đó, Liverpool có chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Club Brugge. Tiền đạo Alexander Isak mở tỷ số ở phút 13, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ở phút 79. Đến phút 82, Isak hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho đội bóng vùng Merseyside.

Kết quả này giúp Liverpool trở lại mạch thắng tại Champions League sau thất bại 2-3 trước Fenerbahce ở lượt trận trước, đồng thời tạo thêm động lực cho đội bóng nước Anh sau chiến thắng đậm trước Manchester United tại giải quốc nội.

* Barcelona cũng giành trọn ba điểm khi đánh bại Sabah với tỷ số 4-1 trên sân khách. Anthony Gordon lập cú đúp ở các phút 32 và 51, trước khi Karim Adeyemi và Gabriel Jesus lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng xứ Catalonia tạo ra cách biệt an toàn. Bàn thắng của Joy-Lance Mickels ở phút 63 chỉ mang ý nghĩa danh dự đối với đại diện Azerbaijan.

* Trên sân Parc des Princes, Paris Saint-Germain bị AS Roma cầm hòa 2-2 trong trận đấu có nhiều diễn biến đáng chú ý. Mario Hermoso sớm đưa đội khách vượt lên ở phút thứ 5, trước khi Illia Zabarnyi gỡ hòa cho PSG ở phút 31.

Sang hiệp hai, Ousmane Dembélé thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 62, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1. Tuy nhiên, Donyell Malen cũng ghi bàn từ chấm 11m ở phút 78, mang về một điểm cho Roma. Trận hòa khiến PSG lần đầu đánh rơi điểm tại Champions League mùa này.

* Ở các trận đấu còn lại, Inter Milan đánh bại Stuttgart 2-0 nhờ các bàn thắng của Petar Sucic và Lautaro Martínez. Atletico Madrid cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự trước Viking, trong khi Fenerbahce vượt qua Shakhtar Donetsk 1-0. Villarreal thắng tối thiểu 1-0 trên sân Slavia Praha.

Sau năm lượt trận, cuộc cạnh tranh các vị trí dẫn đầu vòng phân hạng Champions League tiếp tục diễn ra quyết liệt. Theo thể thức, tám đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, còn các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải tham dự vòng play-off.