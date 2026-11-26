Ở môn Bắn súng, 03 xạ thủ Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh xuất sắc mang về huy chương vàng (HCV) nội dung đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam cho đoàn TP.HCM. Ở nội dung cá nhân, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) giành HCV với 566 điểm, trong khi Trần Công Hiếu (TP.HCM) giành huy chương đồng (HCĐ) với 558 điểm.

Các Xạ thủ TP.HCM mang về tấm HCV đồng đội. (Ảnh: Lượng Lượng)

Trước đó, xạ thủ 16 tuổi Phạm Trần Thiên Phúc (TP.HCM) gây ấn tượng khi giành HCV nội dung 10m súng trường hơi nam với 248,5 điểm, vượt kỷ lục Đại hội cũ là 242,4 điểm. Đoàn Hà Nội cũng xác lập kỷ lục Đại hội ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nam với 1.850,6 điểm, trong khi đội TP.HCM lập kỷ lục mới ở nội dung đồng đội đĩa bay Compak Sporting nam với 490 điểm.

Trên đường đua xanh, đoàn Quân đội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi bốn kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Bảo Ngọc và Trần Anh Thu giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 15 giây 69, đồng thời phá cả kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội. Đội TP.HCM giành huy chương bạc (HCB) với 4 phút 16 giây 53, cũng vượt hai kỷ lục cũ. Sau bốn ngày thi đấu, Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp môn bơi với 11 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Môn bắn Cung cũng ghi nhận thêm hai kỷ lục Đại hội. Cung thủ Hoàng Phương Thảo (Hà Nội) đạt 353 điểm ở nội dung 30m cung một dây nữ, còn Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) đạt 360 điểm ở nội dung 30m cung ba dây nam, vượt kỷ lục do chính mình thiết lập năm 2018.

Ở môn cầu lông, hai tay vợt Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) và Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đều bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung cá nhân. Nguyễn Hải Đăng vượt qua đồng đội Phan Phúc Thịnh với tỷ số 2-1 ở chung kết đơn nam, trong khi Nguyễn Thùy Linh đánh bại Vũ Thị Trang (TP.HCM) với tỷ số 2-0, lần thứ ba liên tiếp giành HCV đơn nữ tại Đại hội.

Bảng xếp hạng huy chương ngày 26/11/2026 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X.

Theo Bảng xếp hạng huy chương tính đến chiều 26/11,đoàn TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 79 HCV, 59 HCB và 84 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 222. Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 58 HCV, tiếp đến là Quân đội (37 HCV), Công an nhân dân (28 HCV) và Hải Phòng (22 HCV).

Những thành tích nổi bật cùng các kỷ lục liên tiếp được xác lập không chỉ tạo sức hấp dẫn cho Đại hội mà còn là cơ sở đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao Việt Nam hướng tới các đấu trường quốc tế.