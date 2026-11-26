Gương mặt lờ đờ của trọng tài chính Hanna Hattab

Tranh cãi bùng phát ở phút 32, sau tình huống cầu thủ của Al Jazira phạm lỗi với Ali Asghar Ashouri bên phía Gol Gohar. Pha va chạm diễn ra ở giữa sân. Nhưng thay vì phạt người phạm lỗi, ông Hattab lại gọi thủ môn chủ nhà Ersin Destanoglu lên rút thẻ vàng, dù thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ đứng cách đó tận hàng chục mét, không hề liên quan đến pha bóng. Trong lúc phân xử, gương mặt của trọng tài Hanna Hattab cũng lộ rõ gương mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ.

Quyết định kỳ lạ này khiến hai đội ngỡ ngàng, buộc trận đấu tạm dừng vài phút trong lúng túng. Ông sau đó chạy lại hỏi trọng tài bàn rồi mới quyết định hủy thẻ. Ngoài đường biên, HLV Mehdi Rahmati của Gol Gohar bức xúc hét lớn rằng vị vua áo đen đã say rượu.

Chưa hết, khi đội khách đòi thẻ vàng thứ hai cho Joao Milson của Al Jazira, ông Hattab lại đứng im suốt 5 phút để nói chuyện qua bộ đàm. Không biết ông đã nói những gì nhưng các trọng tài khác khẳng định không hề trao đổi với ông.

Các cầu thủ ngỡ ngàng vì quyết định của trọng tài Hanna Hattab

Giám đốc CLB Gol Gohar, Heydar Afsari, tiết lộ rằng ngay cả cầu thủ Al Jazira lẫn một giám sát của Liên đoàn Bóng đá UAE đều nhận thấy sự bất thường của trọng tài chính, Gol Gohar đã lập tức khiếu nại lên quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trước sức ép này, ban tổ chức buộc phải hoán đổi nhiệm vụ sau giờ nghỉ: trọng tài bàn Ammar Abu Allo vào bắt chính còn ông Hattab ra ngoài làm trọng tài bàn cầm bảng điện tử thay người.

Sự cố hy hữu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông toàn thế giới. CLB Gol Gohar sẽ gửi đơn yêu cầu AFC kiểm tra nồng độ cồn của trọng tài Hattab, qua đó làm căn cứ xin hủy kết quả và đá lại nếu xác nhận vi phạm (trận này kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Al Jazira).

Với người hâm mộ Việt Nam, ông Hattab không phải cái tên xa lạ khi từng thổi phạt đội tuyển Việt Nam 17 lần và rút 6 thẻ vàng ở trận thua Arab Saudi 0-1 tại Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở giải U19 châu Á năm 2016, ông Hanna Hattab từng thổi phạt đền gây tranh cãi khiến U19 Việt Nam hòa U19 UAE 1-1.

Cách đây 2 năm, Hanna Hattab tiếp tục điều hành trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đó là màn so tài ở vòng loại World Cup 2026 giữa Việt Nam và Philippines ở Mỹ Đình. Và đó cũng là ngày ra mắt của HLV Kim Sang-sik. Năm 2025, ông tiếp tục cầm còi trận đấu của Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two. Vị trọng tài người Syria này mới 37 tuổi. Sau bê bối vừa qua, rất có thể sự nghiệp của ông sẽ rẽ theo hướng khác.