Một Liverpool hủy diệt đang trở lại

Chiến thắng 3-0 trước Club Brugge ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League, tiếp nối màn vùi dập Man United 4-0 tại Ngoại hạng Anh, mang đến những tín hiệu tích cực cho Liverpool.

Ghi 7 bàn chỉ sau 2 trận, đội bóng vùng Merseyside đang dần tìm được công thức chiến thắng dưới thời HLV Andoni Iraola. Những mảnh ghép trên hàng công cũng ngày càng ăn ý khi mỗi cầu thủ đảm nhận một vai trò riêng.

Isak và Wirtz trở thành trục chính trên hàng công

Alexander Isak đang phát huy những phẩm chất của một trung phong toàn diện. Tiền đạo người Thụy Điển vừa làm tường, liên kết với các đồng đội, vừa sở hữu tốc độ và khả năng di chuyển khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Cú đúp trước Club Brugge nâng tổng số bàn thắng của Isak lên 10 trên mọi đấu trường mùa này.

Trong khi đó, Florian Wirtz ngày càng nguy hiểm khi được chơi tự do phía sau Isak. Tiền vệ người Đức tích cực di chuyển giữa các tuyến, tham gia tổ chức tấn công và trực tiếp tìm kiếm bàn thắng. Sự bổ trợ giữa 2 cầu thủ giúp Liverpool có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Sức mạnh từ hai hành lang cánh

Bradley Barcola mang đến tốc độ, khả năng rê bóng và sự tích cực trong pressing. Chính cầu thủ người Pháp đã cắt đường chuyền của thủ môn Yann Sommer, mở ra tình huống để Dominik Szoboszlai kiến tạo cho Isak ghi bàn mở tỷ số ở phút 13.

Victor Munoz cũng phù hợp với yêu cầu của Iraola nhờ lối chơi trực diện và khả năng xâm nhập vòng cấm. Bàn thắng trước Man United xuất phát từ tình huống cầu thủ người Tây Ban Nha đoạt bóng bên phần sân đối phương rồi phối hợp với Wirtz.

Rio Ngumoha lại mang đến sự đột biến bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng chơi ở cả 2 cánh. Sau khi vào sân thay Munoz gặp chấn thương, tài năng trẻ người Anh thực hiện đường chuyền để Wirtz cứa lòng ghi bàn ở phút 79. Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ chạy cánh giúp Iraola có nhiều lựa chọn về nhân sự mà không phải thay đổi cách vận hành hàng công.

Liverpool đa dạng hóa phương án ghi bàn

Ba bàn thắng trên đất Bỉ đến từ những cách tấn công khác nhau, gồm pressing tầm cao, phản công nhanh và chuyền dài vượt tuyến. Ở phút 82, Isak đón đường chuyền của Alisson, thoát xuống rồi lốp bóng qua đầu Sommer.

Liverpool chỉ kiểm soát bóng khoảng 46%, tung ra 13 cú sút so với 17 của đội chủ nhà, nhưng đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,97 xG, cao hơn mức 1,15 của đối thủ. Đội bóng thành phố cảng cũng tạo ra 3 cơ hội lớn, trong khi Club Brugge chỉ có 1.

Những thống kê này phù hợp với triết lý của Iraola, ưu tiên tốc độ triển khai bóng, khai thác khoảng trống và chất lượng cơ hội thay vì duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội.

Szoboszlai và sự cân bằng trong lối chơi

Szoboszlai là mắt xích quan trọng giúp các cầu thủ tấn công phát huy thế mạnh. Theo Opta, tiền vệ người Hungary đã trực tiếp góp công vào 31 bàn thắng của Liverpool kể từ đầu mùa giải trước, gồm 17 bàn và 14 kiến tạo, nhiều nhất đội trên mọi đấu trường.

Sự tiến bộ trong phòng ngự cũng tạo nền tảng cho hàng công. Phải đến trận thứ 18 dưới thời Iraola, Liverpool mới lần đầu giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Alisson thực hiện 5 pha cứu thua trước Club Brugge, đội bóng từng ghi 22 bàn trong 8 trận Champions League trước đó trong năm 2026.

Với 12 điểm sau 5 lượt trận và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League, Liverpool đang đi đúng hướng. Thử thách tiếp theo dành cho Iraola là duy trì hiệu quả tấn công trước những đối thủ chủ động phòng ngự thấp, thu hẹp khoảng trống và hạn chế tối đa các cơ hội phản công.