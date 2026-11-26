Đình Bắc có cơ hội đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng.

Cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 đang thu hút sự chú ý với 21 ứng viên ở hạng mục nam. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son là những cái tên nổi bật, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong danh sách năm nay, Nguyễn Đình Bắc được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhờ phong độ ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 trải qua một năm thi đấu thành công khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với tấm HCĐ cùng danh hiệu Vua phá lưới.

Trong màu áo Công an Hà Nội, chân sút trẻ cũng có mùa giải bùng nổ với 10 bàn thắng tại V.League 2025/26, góp công lớn giúp đội bóng ngành công an giành chức vô địch. Thành tích này giúp Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Tuy nhiên, con đường đến với Quả bóng Vàng của Đình Bắc sẽ không dễ dàng khi anh phải cạnh tranh với nhiều đàn anh giàu thành tích. Đáng chú ý nhất là Nguyễn Quang Hải, người vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2025/26.

Ngoài Quang Hải và Đình Bắc, Công an Hà Nội còn có 5 đại diện khác góp mặt trong danh sách đề cử gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long và Cao Pendant Quang Vinh.

Ninh Bình và Hà Nội FC cũng là hai đội bóng có số lượng ứng viên đáng chú ý khi cùng đóng góp 4 gương mặt. Trong đó, Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với 11 bàn thắng tại V.League 2025/26. Nguyễn Xuân Son cũng là cái tên đáng chú ý sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và giành danh hiệu đồng Vua phá lưới.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ sinh năm 2009 cũng là ứng viên trẻ nhất trong tổng số 12 đề cử.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Lực đã có một năm đáng nhớ trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh góp mặt trong hành trình vô địch U17 Đông Nam Á, lọt vào tứ kết giải U17 châu Á và giành quyền tham dự U17 World Cup 2026.

Những thành tích này giúp tiền vệ trẻ trở thành gương mặt triển vọng trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân ở hạng mục dành cho các cầu thủ trẻ.

Danh sách 21 ứng viên Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026:

Trương Tiến Anh

Bùi Hoàng Việt Anh

Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Thành Chung

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Filip

Nguyễn Quang Hải

Đoàn Văn Hậu

Đỗ Hoàng Hên

Khuất Văn Khang

Trần Trung Kiên

Đặng Văn Lâm

Nguyễn Hai Long

Lê Phạm Thành Long

Nguyễn Tài Lộc

Phạm Xuân Mạnh

Nguyễn Nhật Minh

Patrik Lê Giang

Nguyễn Xuân Son

Phan Tuấn Tài

Cao Pendant Quang Vinh