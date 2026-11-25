Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi chìm sâu trong nước. Video: Nguyễn Ngọc.

Chiều tối 25/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi﻿ ngập nặng.

Nhiều đoạn ngập đến đầu gối, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Hữu Trác, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... là những khu vực ngập nặng, khiến người điều khiển phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Tại nút giao đường Phan Bội Châu với Trần Hưng Đạo nhiều đoạn nước ngập sâu tới đầu gối, nhiều xe máy chết máy giữa đường.

Đặc biệt, trên đường Lê Hữu Trác đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi mênh mông nước. Nhiều người đi xe máy không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải quay đầu vì nước ngập sâu.

Một số phương tiện bị chết máy giữa đường.

Trước tình trạng ngập sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực để cảnh báo người dân, phương tiện khi lưu thông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 6 giờ qua, từ 13h đến 19h ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) là 146,8 mm, Văn phòng thường trực (phường Nghĩa Lộ) 141,6 mm, Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 118 mm, Hành Dũng (xã Phước Giang) 104,6 mm, Tịnh Thọ (xã Thọ Phong) 95 mm.

Dự báo trong 6 giờ tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương, tập trung ở các khu vực miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà và Kon Plông... Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.