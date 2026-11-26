Illia Zabarnyi ghi bàn từ quả phạt góc của Senny Mayulu trong trận hòa Roma 2-2 tại Parc des Princes.

Phút 31 trận gặp Roma sáng 26/11, PSG được hưởng phạt góc bên cánh phải. Senny Mayulu đưa bóng về cột gần, nơi Illia Zabarnyi đánh đầu chéo góc hạ Mile Svilar.

Trung vệ người Ukraine gần như được thoải mái dứt điểm. Roma có đủ người trong vùng cấm, nhưng khi bóng tới, người chiếm được vị trí tốt nhất lại là một hậu vệ PSG.

Bàn gỡ 1-1 cũng là pha lập công thứ sáu của PSG từ phạt góc tại Champions League mùa này. Theo Opta, Bayern Munich, Liverpool và Real Madrid mới có 3 bàn mỗi đội từ những tình huống tương tự. Với PSG, giá trị của con số 6 thể hiện rõ nhất trong một đêm hai cầu thủ chạy cánh hay nhất của họ, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue, cùng vắng mặt vì chấn thương.

Zabarnyi không cần bật cao hơn một trung vệ Roma trong pha gỡ hòa. Anh thắng đối thủ sớm hơn, bằng việc có mặt ở cột gần trước khi hậu vệ kịp tranh chấp.

Mayulu cũng đưa bóng vừa đúng tầm để đồng đội đánh đầu lái sang phía xa. Svilar phải đổi hướng theo cú chạm cuối trong khi khoảng cách từ điểm đánh đầu đến khung thành quá ngắn. Hai động tác, một quả tạt và một cú lắc đầu, đủ khiến phần còn lại của hàng thủ Roma đứng ngoài tình huống.

Zabarnyi đã là một địa chỉ cho những quả phạt góc của PSG từ lượt trước. Trên sân Villarreal, trung vệ này cũng nhận được bóng trong vùng cấm sau một tình huống phạt góc.

Đến trận Roma, điểm đáng chú ý nằm ở chỗ PSG vẫn tìm được anh dù đối thủ có thể nhận diện mối nguy từ trước. Biết một trung vệ sẽ lên tham gia tấn công dễ hơn nhiều so với việc theo sát anh qua vài mét di chuyển quyết định.

PSG dẫn đầu Champions League về số bàn thắng từ phạt góc sau 5 lượt trận.

Trước Roma, Luis Enrique xếp Mayulu và Maghnes Akliouche ở hai bên Ferran Torres, còn Ousmane Dembele ngồi dự bị. Theo El Pais, chấn thương của Kvaratskhelia và Doue lấy đi hai cầu thủ có thể tự thoát pressing rồi tạo cơ hội từ biên.

Roma lại dẫn trước ngay phút thứ 5 nhờ Mario Hermoso. Đội khách có lý do để giữ cự ly đội hình và buộc hàng công chắp vá của PSG phải tìm đường qua nhiều lớp phòng ngự.

Quả phạt góc cho phép Mayulu giải quyết một bài toán khác hẳn. Anh có thể đưa bóng thẳng vào vùng nguy hiểm mà không cần rê qua hậu vệ. Zabarnyi được rời hàng thủ để trở thành người dứt điểm. Trong một tình huống, PSG vừa bớt phụ thuộc vào khả năng đột phá của hai ngôi sao vắng mặt, vừa có thêm một cầu thủ mà Roma phải cắt người theo kèm.

PSG cuối cùng hòa 2-2 và lần đầu mất điểm tại Champions League mùa này. Cả hai bàn của họ đều đến khi bóng đứng yên: Zabarnyi đánh đầu từ phạt góc, Dembele sút phạt đền.

Với những đội sắp gặp PSG, bàn đầu tiên đáng xem lại hơn cả. Phá bóng hết biên ngang thường là lựa chọn an toàn khi hậu vệ bị dồn ép. Trước đội đã ghi 6 bàn từ phạt góc chỉ sau 5 trận, cái giá của lựa chọn ấy có thể rất đắt.