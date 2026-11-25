Sáng 25/11, tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ 2 khóa 16, cử tri phường Đống Đa (Hà Nội) mong muốn biết về tiến độ của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2024. Vừa qua, Ban Quản lý dự án đã mở hồ sơ để đề xuất gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án này phải tiến hành từng bước vì đây là dự án rất quan trọng, là trục xương sống của quốc gia.

"Đáng lẽ nếu làm từ trước, chúng ta đã có đường sắt cao tốc thuận lợi rồi, đến nay dù có phần chậm nhưng không thể vội, phải thực hiện và giám sát kỹ lưỡng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm

Đầu tiên về công nghệ đường sắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trên thế giới có rất nhiều công nghệ nhưng phải lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam. Tiêu chuẩn kỹ thuật phải đồng bộ và phương án triển khai bảo đảm an toàn.

Trước khi lập dự toán và hạch toán kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tiêu chuẩn công nghệ cần được xác định rõ. Ví dụ, thiết kế tốc độ 250km/h hay 300km/h thì tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ như thế nào để bảo đảm tính ổn định, hành lang đường thiết kế ra sao để bảo đảm an toàn cho cả vận tải hành khách và hàng hóa.

Khi thực hiện dự án phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện tác động môi trường, không để tình trạng làm đường lại gây ra lũ lụt, ngập úng. Ngoài ra, tuyến đường sắt phải được kết nối chặt chẽ với các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, mạng lưới đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không để tối ưu hóa năng lực logistics.

"Chúng ta không làm một con đường riêng lẻ, làm mà không tính toán đến các yêu cầu phát triển kinh tế khác, sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cần có bước nghiên cứu tiền khả thi để đáp ứng tất cả yêu cầu và phải tính quy hoạch chung trong tổng thể quốc gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Không thể đi vay tiền làm, rồi đến lúc vận hành lại phụ thuộc nước ngoài

Việt Nam phải có lộ trình chuyển giao để từng bước tự chủ về công nghệ đường sắt tốc độ cao. “Không phải chỉ mua của nước ngoài mang về lắp ráp, đến khi hỏng hóc lại mang ra nước ngoài sửa chữa, rồi nâng giá sửa chữa thì mình rất khó khăn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề. Ông cho rằng phải xác định rõ làm chủ được những khâu gì, từ chế tạo đầu máy, sản xuất đường ray, đóng mới toa tàu tới công tác duy tu bảo dưỡng.

Ngoài ra, ông cũng nhìn nhận phải đào tạo đội ngũ kỹ sư, nguồn nhân lực kỹ thuật, đồng thời làm chủ hệ thống thông tin tín hiệu và chỉ huy điều hành chạy tàu để bảo đảm an toàn. Trên cơ sở đó mới đến quy trình đấu thầu, lựa chọn công nghệ của đối tác quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ nước nào muốn tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì mới được chấp nhận.

Giá thành rẻ nhất, làm nhanh nhất cũng phải trình bày phương án đề xuất. “Phải tự làm và phải tự trưởng thành lên từ những dự án này để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Không thể đi vay tiền mang về đây làm con đường, rồi đến lúc đưa vào vận hành lại tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Tất cả những cái đó chúng ta không làm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Ngay từ những bước chuẩn bị, Chính phủ cần tính toán kỹ nguồn vốn theo từng giai đoạn, gắn chặt với việc lựa chọn công nghệ và chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước để tự chủ vận hành và bảo trì được toàn tuyến.

Với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải chủ động sớm công tác chuẩn bị mặt bằng, công khai thông tin kịp thời về dự kiến thu hồi đất, phương án tái định cư và tiến độ triển khai để người dân yên tâm, chủ động thu xếp cuộc sống.

Thành phố cũng phải tính toán khi hành khách xuống ga Ngọc Hồi sẽ tiếp tục di chuyển tiếp bằng những phương tiện giao thông gì, thay đổi thói quen để phát triển thành những đô thị hiện đại, văn minh.

“Câu chuyện quy hoạch và kết nối tại ga Ngọc Hồi cho thấy một quyết định hôm nay có thể định hình cách người dân đi lại, làm việc và sinh sống trong nhiều chục năm tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư năm 2024, dài 1.541 km, nối ga Ngọc Hồi (Hà Nội) với ga Thủ Thiêm (TP HCM), tốc độ thiết kế 350 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư 67,34 tỷ USD.

Trần Thường