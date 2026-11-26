Cú đúp được Isak thực hiện ở các phút 13 và 83, xen giữa là pha lập công của tiền vệ Florian Wirtz ở phút 79, giúp Liverpool đánh bại Club Brugge 3-0 hôm 26/11 (giờ Hà Nội).

Với 2 pha lập công trên đất Bỉ, chân sút người Thụy Điển trở thành cầu thủ thứ 8 trong lịch sử Liverpool ghi bàn trong 6 lần ra sân liên tiếp trên sân khách.

Theo Opta, kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992, chỉ Mohamed Salah có thành tích tốt hơn Isak trong màu áo Liverpool, với chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách từ tháng 8 đến tháng 10/2021.

Đáng chú ý, Isak đã ghi tới 8 bàn trong 6 trận đấu kể trên, gấp đôi số bàn thắng của anh trong cả mùa giải trước.

Gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí chuyển nhượng kỷ lục bóng đá Anh, Isak từng gây thất vọng khi liên tục vật lộn với chấn thương. Tuy nhiên, khi mùa giải này mới bước sang tháng 11, tiền đạo người Thụy Điển đã có 10 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Tiền đạo Alexander Isak ăn mừng bàn thắng trong trận Liverpool đánh bại Club Brugge 3-0 ở Champions League. Ảnh: Getty.

Không chỉ Isak, một bản hợp đồng đắt giá khác của Liverpool là Wirtz cũng đang tìm lại phong độ. Bàn thắng vào lưới Club Brugge đánh dấu lần đầu tiên tiền vệ người Đức ghi bàn trong 3 trận liên tiếp kể từ khi chuyển đến Anfield.

Sự hồi sinh của bộ đôi này giúp HLV Andoni Iraola phần nào vơi bớt nỗi lo về hàng công khi Cody Gakpo, Hugo Ekitike và mới nhất là Victor Munoz lần lượt dính chấn thương.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, Liverpool vươn lên thứ 5 với 12 điểm sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Tiền đạo Isak sẽ có cơ hội san bằng kỷ lục của Salah khi Liverpool làm khách Everton trong trận derby vùng Merseyside ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 19h ngày 29/11 (giờ Hà Nội).