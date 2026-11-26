Cục diện bảng G hiện tại: Sau hai lượt trận đầu tiên, thứ hạng bảng G đang được phân chia như sau:

U17 Mali có 6 điểm (đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và vé đi tiếp); U17 Bỉ có 3 điểm; U17 Việt Nam có 1 điểm và U17 New Zealand cũng có 1 điểm.

Theo thể thức của giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Chi tiết các kịch bản ở lượt cuối (20h00 ngày 26/11).

U17 Việt Nam thắng U17 Mali (Có 4 điểm). Giành ngôi nhì bảng ( có vé trực tiếp vào vòng trong). Nếu ở trận cùng giờ, U17 New Zealand thắng U17 Bỉ và có chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại) kém hơn U17 Việt Nam.

Đứng thứ ba bảng G ( U17 Việt Nam tranh vé vớt). Nếu U17 Bỉ từ hòa đến thắng U17 New Zealand, hoặc New Zealand thắng Bỉ với hiệu số tốt hơn Việt Nam. Với 4 điểm, thầy trò HLV Cristiano Roland gần như nắm chắc suất nằm trong Top 8 đội hạng ba xuất sắc nhất để đi tiếp.

U17 Việt Nam hòa hoặc thua U17 Mali (Gần như chắc chắn bị loại). Nếu hòa Mali (được 2 điểm) và New Zealand không thắng Bỉ, U17 Việt Nam vẫn đứng thứ ba bảng G. Nếu thua Mali (còn 1 điểm), Việt Nam cũng phải chờ New Zealand thua đậm hơn để giữ hạng ba.

Tính đến sáng 26/11, các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu đã kết thúc (như bảng B, C, D) đều đạt từ 4 đến 6 điểm, trong khi đội hạng ba bảng A có 3 điểm. Do đó, mức 1 hoặc 2 điểm gần như không đủ để cạnh tranh vào nhóm 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Mali (Ảnh VFF)

Đánh giá về đối thủ ở lượt trận cuối, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Mali là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao, đã giành chiến thắng ở cả hai trận đấu đầu tiên. Ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có những chỉ đạo cụ thể để các cầu thủ nhận diện những điểm có thể khai thác.

Dù vậy, điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam vẫn là sự đoàn kết, tự tin, tinh thần thi đấu kiên cường và đặc biệt là tính kỷ luật trong việc thực hiện đấu pháp.

“Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời”, HLV Cristiano Roland nhận định.