Thông tin đội trưởng Nguyễn Quang Hải có nguyện vọng giã từ đội tuyển Việt Nam được Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú chia sẻ tại buổi họp báo công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, sáng 26/11. Theo ông Trần Anh Tú, tiền vệ sinh năm 1997 muốn chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Đây là thông tin gây chú ý bởi Quang Hải mới 29 tuổi, vẫn được xem là một trong những tiền vệ có khả năng tạo đột biến hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF nhấn mạnh đây mới chỉ là nguyện vọng của cầu thủ, chưa phải thông báo chính thức về việc giã từ sự nghiệp quốc tế.

Quang Hải đang gặp vấn đề về thể trạng

Lý do Quang Hải bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia được VFF đề cập trực tiếp là mong muốn dành sự tập trung cho CLB Công an Hà Nội. Trong những mùa giải gần đây, Quang Hải tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình CLB Công an Hà Nội, đồng thời đảm nhận trách nhiệm thủ lĩnh ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia bên cạnh lịch trình tại CLB đồng nghĩa với việc cầu thủ phải duy trì cường độ hoạt động và di chuyển giữa nhiều giải đấu. Bởi vậy, ưu tiên cho CLB có thể là lựa chọn mà Quang Hải đang cân nhắc ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

Quang Hải là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng của ĐT Việt Nam cũng như của CLB Công an Hà Nội. (Ảnh FBNV)

Một vấn đề khác được nhắc đến là tình trạng chấn thương của tiền vệ 29 tuổi. Theo ông Trần Anh Tú, HLV Kim Sang-sik từng có ý định triệu tập Quang Hải lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11 nhưng kế hoạch không thể thực hiện do cầu thủ chưa đảm bảo thể trạng.

Trước đó, Quang Hải cũng rút khỏi danh sách tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân. CLB Công an Hà Nội cho biết tiền vệ này đang trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời cần tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

HLV Kim Sang-sik chưa muốn chia tay đội trưởng Quang Hải

Trước nguyện vọng của Quang Hải, HLV Kim Sang-sik được cho là chưa đồng ý để tiền vệ này chính thức khép lại hành trình cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo tiết lộ của Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tổ chức một trận đấu tri ân Quang Hải nếu cầu thủ chính thức chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể triển khai do anh đang gặp chấn thương.

Phía CLB Công an Hà Nội cũng lên tiếng cho biết, Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến trong màu áo đội bóng và đóng góp cho đội tuyển quốc gia khi được giao nhiệm vụ. Những thông tin chính thức về tương lai của tiền vệ này sẽ được xác nhận qua cầu thủ, CLB hoặc các kênh truyền thông của VFF.

Phía CLB Công an Hà Nội đã đăng thông tin chính thức về tiền vệ Quang Hải. (Ảnh CLB Công an Hà Nội)

Quang Hải là một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh từng góp công vào chức vô địch AFF Cup 2018, 2024 và 2026, Á quân U23 châu Á 2018 đồng thời là nhân tố nổi bật trong hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo thống kê, tiền vệ này đã có 88 lần ra sân và ghi 16 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam sở hữu 3 chức vô địch Đông Nam Á.