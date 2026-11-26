HLV Mali tự tin cho học trò chơi tấn công trước U17 Việt Nam.

Trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026, HLV Soumaila Coulibaly của U17 Mali đã có những chia sẻ đáng chú ý. Nhà cầm quân người Mali xác nhận sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị, đồng thời dành sự tôn trọng đặc biệt cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

HLV Soumaila Coulibaly cho biết, U17 Mali có thể thực hiện một số thay đổi về nhân sự nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.

“Chúng tôi muốn sử dụng những cầu thủ khác bởi toàn đội cần có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ khác”, chiến lược gia 48 tuổi chia sẻ trước trận đấu.

Dù có ý định xoay tua đội hình, U17 Mali không xem cuộc chạm trán với U17 Việt Nam là trận đấu mang tính thủ tục. Theo HLV Coulibaly, mục tiêu của đội bóng châu Phi vẫn là duy trì vị trí dẫn đầu bảng G.

“Chúng tôi sẽ chơi trận đấu tới giống như hai trận đấu trước. Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội tuyển mạnh là U17 Việt Nam. Chúng tôi sẽ thể hiện khả năng của mình”, HLV Coulibaly nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Mali dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của U17 Việt Nam sau hai lượt trận đầu tiên. Những gì thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh, đồng thời khiến đối thủ đánh giá cao cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đại diện Đông Nam Á.

“Qua những gì tôi theo dõi ở hai trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam chơi rất tốt. Họ là một đội tuyển mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp”, HLV Coulibaly nhận xét.

Tuy nhiên, sự tôn trọng dành cho đối thủ không đồng nghĩa với việc U17 Mali sẽ thi đấu thận trọng. Chiến lược gia 48 tuổi khẳng định đội bóng của ông vẫn hướng đến chiến thắng và sẽ chủ động chơi tấn công quyết liệt.

“Chúng tôi muốn cải thiện lối chơi của mình bởi đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tôi hy vọng U17 Việt Nam có thể giành quyền đi tiếp, nhưng Mali vẫn phải thi đấu sòng phẳng”, ông chia sẻ.

Cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Mali sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/11 (giờ Việt Nam). Đây được xem là thử thách lớn, đồng thời cũng là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục viết nên dấu ấn trên đấu trường thế giới.