Lille tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại UEFA Champions League mùa này khi đánh bại Bayern Munich, dù bị dẫn trước ngay trong hiệp một. Chiến thắng tại Stade Pierre-Mauroy không chỉ giúp đại diện Ligue 1 có được 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng mà còn phơi bày những hạn chế trong cách vận hành của Bayern.

Bayern bước vào trận đấu với nhiều tổn thất trên hàng công, buộc HLV Vincent Kompany phải lựa chọn đội hình thiên về sự an toàn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bàn mở tỷ số của trung vệ Dayot Upamecano từ tình huống phạt góc tạo cảm giác Bayern đi đúng hướng, nhưng thực tế họ không duy trì được sức ép đủ lớn để kết liễu đối thủ. Ngoài pha đối mặt bị Konrad Laimer bỏ lỡ, Bayern không tạo ra quá nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp một.

Bayern thua đau ở Champions League.

Ngược lại, Lille cho thấy không có ý định chấp nhận thất bại trên sân nhà. Đội bóng Pháp lập tức đẩy cao tốc độ sau giờ nghỉ và chỉ mất ít phút để đưa bóng vào lưới Bayern.

Dù bàn thắng đầu tiên không được công nhận, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả. Ayase Ueda tận dụng đường chuyền của Nathan Ngoy, xoay người dứt điểm quyết đoán vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Điều đáng nói là Lille không chỉ tìm được bàn gỡ mà còn duy trì được sự chủ động về tinh thần. Trong khi Bayern cố gắng đáp trả, đội chủ nhà lại tận dụng tốt thời cơ để tổ chức những đợt phản công nguy hiểm.

Ethan Mbappe đưa bóng tìm đến cột trước khi Aleksandar Pavlovic lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Lille hoàn tất màn ngược dòng. Bàn thua này cũng phản ánh sự thiếu chắc chắn của Bayern khi phải đối mặt với áp lực từ đối thủ.

Bayern đang nằm ngoài nhóm vào thẳng vòng knock-out Champions League.

Thất bại càng đáng lo ngại khi Bayern trải qua khởi đầu vòng bảng Champions League tệ nhất kể từ mùa giải 2009/10 sau 5 trận. Đội bóng của Kompany không chỉ đánh mất lợi thế trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn mà còn cho thấy khả năng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng chưa thực sự hiệu quả.

Những chấn thương trên hàng công có thể là lời giải thích, nhưng không thể che lấp vấn đề trong cách Bayern kiểm soát trận đấu.