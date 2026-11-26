Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải đấu

Giải năm nay quy tụ 18 câu lạc bộ với gần 400 vận động viên đến từ các xã, phường trong toàn tỉnh. Số lượng đội đăng ký tăng so với những mùa giải trước, cho thấy phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Giải đấu tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các cầu thủ trẻ giao lưu, thi đấu, nâng cao kỹ năng; góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở 2 lứa tuổi U11 và U13 diễn ra sôi nổi, với tinh thần thi đấu hào hứng, quyết tâm của các đội.

Giải vô địch U11 và U13 hứa hẹn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao

Theo lịch, giải diễn ra liên tục trong những ngày tới. Các trận chung kết tranh cúp vô địch ở cả 2 lứa tuổi U11 và U13 sẽ được tổ chức vào sáng 29/11.

Các vận động viên chăm chú theo dõi các trận đấu