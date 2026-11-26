Sôi nổi Giải Bóng đá U11 và U13 các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2026
Ngày 26/11, tại sân vận động Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện Thể thao tỉnh Lâm Đồng, Giải Bóng đá thiếu niên (U13), nhi đồng (U11) vô địch các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, hào hứng.
Giải năm nay quy tụ 18 câu lạc bộ với gần 400 vận động viên đến từ các xã, phường trong toàn tỉnh. Số lượng đội đăng ký tăng so với những mùa giải trước, cho thấy phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng ngày càng lan tỏa rộng khắp.
Giải đấu tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các cầu thủ trẻ giao lưu, thi đấu, nâng cao kỹ năng; góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở 2 lứa tuổi U11 và U13 diễn ra sôi nổi, với tinh thần thi đấu hào hứng, quyết tâm của các đội.
Theo lịch, giải diễn ra liên tục trong những ngày tới. Các trận chung kết tranh cúp vô địch ở cả 2 lứa tuổi U11 và U13 sẽ được tổ chức vào sáng 29/11.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/soi-noi-giai-bong-da-u11-va-u13-cac-cau-lac-bo-tinh-lam-dong-nam-2026-475851.html