HLV Park Hang Seo là nhà cầm quân Hàn Quốc đầu tiên tạo nên dấu ấn lịch sử cùng bóng đá Việt Nam. Ông không chỉ mở ra một giai đoạn thành công mới mà còn để lại bài học đẹp về sự kế thừa trong bóng đá.

Quyết định chia tay sau AFF Cup 2022 có thể được nhìn nhận như một lựa chọn đầy trách nhiệm. HLV Park Hang Seo ra đi khi vẫn còn giá trị và nhận được sự tin tưởng, nhưng hiểu rằng đội tuyển cần một nhà cầm quân mới, một tư duy mới để tiếp tục phát triển. Chính sự dừng lại đúng thời điểm ấy đã mở ra cơ hội cho bóng đá Việt Nam bước vào hành trình tiếp theo, trước khi HLV Kim Sang Sik xuất hiện và viết tiếp những dấu ấn thành công.

Trong hành trình ấy, điều đáng trân trọng không chỉ là những danh hiệu HLV Park Hang Seo mang về, mà còn nằm ở cách ông nhìn nhận tương lai của đội tuyển. Ông hiểu rằng thành công kéo dài cũng có thể tạo ra sức ì nếu một tập thể không được làm mới. Khi một HLV gắn bó quá lâu, cầu thủ dễ quen với phương pháp huấn luyện, cách vận hành và những yêu cầu chiến thuật đã trở thành nếp cũ. Sự ổn định có giá trị, nhưng nếu không đi cùng đổi mới, nó có thể trở thành giới hạn.

HLV Kim Sang Sik sắp hết hợp đồng với tuyển Việt Nam, và có lẽ ông phải cảm ơn HLV Park Hang Seo đã góp mở đường cho ông. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ trên truyền hình Hàn Quốc SBS rằng ông lựa chọn ra đi vì nếu tiếp tục ở lại, cả bản thân ông lẫn các cầu thủ có thể rơi vào tình trạng trì trệ, không thể tiến bộ. Đội tuyển cần một động lực mới để bước tiếp.

Lời chia sẻ ấy cho thấy ông Park không nhìn cuộc chia tay đơn thuần dưới góc độ hợp đồng hay thành tích. Ông nhìn thấy giới hạn của một chu kỳ và hiểu rằng bóng đá Việt Nam không thể mãi sống trong hào quang của những năm tháng thành công. Một đội tuyển muốn tiến xa hơn phải có khả năng tự thay đổi, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chia tay người từng tạo nên giai đoạn rực rỡ nhất.

Quyết định ấy càng đáng chú ý bởi HLV Park Hang Seo rời đi trong tư thế của một người chiến thắng. Sau hơn 5 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông đã đưa đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, giành hai HCV SEA Games liên tiếp, vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. U23 Việt Nam cũng tạo nên kỳ tích với ngôi á quân giải U23 châu Á 2018. Đó là một di sản đủ lớn để ông có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ nếu muốn ở lại.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam không lập tức tìm thấy con đường mới sau khi ông Park rời đi. Giai đoạn dưới thời HLV Philippe Troussier đầy biến động, đội tuyển trải qua những kết quả không như kỳ vọng. Người hâm mộ từng nhớ về thời kỳ Park Hang Seo, thậm chí có lúc đặt câu hỏi liệu bóng đá Việt Nam có quá vội vàng khi chia tay một nhà cầm quân thành công như vậy. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Một đội tuyển muốn thay đổi cần thời gian để thích nghi, điều chỉnh nhân sự và tìm ra hướng đi phù hợp.

Sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik sau đó mang đến một chương mới với những thành công đáng kể. Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, tiếp tục xây dựng lực lượng và tạo ra những dấu ấn mới. Điều đó không có nghĩa mọi thành công sau này đều bắt nguồn từ quyết định ra đi của ông Park, nhưng cho thấy đội tuyển vẫn có thể bước tiếp, tìm được người dẫn đường mới và tạo dựng bản sắc của một chu kỳ khác.

Đây mới là giá trị lớn nhất trong lựa chọn của HLV Park Hang Seo. Ông không muốn bóng đá Việt Nam phụ thuộc mãi vào một cá nhân, dù cá nhân ấy từng mang đến những chiến thắng lịch sử. Một HLV giỏi không chỉ biết cách xây dựng đội bóng để chiến thắng, mà còn phải hiểu khi nào tập thể cần một sự thay đổi để tiếp tục phát triển.