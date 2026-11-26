Chuyện tình bắt đầu từ tiệm bánh

Đầu năm 2024, Nguyễn Thị Lan (SN 1991, quê xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai) sang New Zealand học tập.

Chị xin làm thêm tại một tiệm bánh ở thị trấn Whakatane để trang trải chi phí sinh hoạt. Tiệm bánh xinh đẹp chính là nơi chị gặp được người đàn ông mình lựa chọn gắn bó cả đời - anh Michael John Galambos (tên gọi thân mật là Mike, SN 1979, kỹ sư môi trường ở New Zealand).

Video về đám cưới tại rừng cao su của cặp đôi. Nguồn: Truyền Hay Dẫn Cưới

Mike vốn là khách hàng quen thuộc của tiệm bánh. Đầu năm 2024, anh thấy tiệm bánh có nữ nhân viên mới người Việt. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ, sự nhiệt tình và thân thiện của chị.

Dần dà, việc ghé tiệm bánh trở thành niềm vui mỗi sáng của anh. Có những ngày, anh đến chỉ vì mong được nhìn thấy cô gái này.

Về phía mình, Lan chưa dành sự quan tâm đặc biệt cho vị khách này vì mải thích nghi với cuộc sống mới và vượt qua áp lực trong công việc và học tập.

Dẫu vậy, sự xuất hiện đều đặn của anh khiến chị thấy quen thuộc, thậm chí có cảm giác nhớ nhung vào những ngày anh không ghé tiệm.

Hạnh phúc ngập tràn của cặp đôi

Một thời gian sau, chị chủ động cho anh số điện thoại với mong muốn có thêm một người bạn nơi đất khách. Vốn nhút nhát, chàng kỹ sư mất vài tuần mới đủ can đảm gửi tin nhắn đầu tiên.

“Cuối năm đó, chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên ở bờ biển Ohope – nơi được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất New Zealand. Tôi hiểu, lòng mình đã xao động”, Lan chia sẻ.

Những ngày sau đó, Mike đưa bạn gái đi ngắm tuyết trên núi, khám phá dòng sông ngầm với những sinh vật phát sáng kỳ ảo trong hang động. Vào mỗi cuối tuần, họ dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Điều khiến Lan cảm động hơn cả là sự quan tâm ân cần của bạn trai trong thời điểm khó khăn.

Khi đó, vì phải tập trung ôn thi, chị gần như không có thời gian hẹn hò. Thương bạn gái vất vả, Mike thường nấu những món ăn châu Á mang đến cho chị, bất kể trời mưa hay gió. Anh cũng giúp chị tìm kiếm tài liệu để việc ôn thi hiệu quả hơn.

Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ gia tiên của cặp đôi

“Một lần, chúng tôi cãi nhau và Lan giận dỗi suốt nhiều ngày không nói chuyện. Sự vắng mặt của cô ấy khiến tôi nhận ra rằng, cô gái này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình”, Mike chia sẻ.

Khi tình cảm chín muồi, lại được hai bên gia đình ủng hộ, cặp đôi tổ chức hôn lễ lãng mạn tại New Zealand vào tháng 6/2026, chính thức về chung một nhà.

Đám cưới tại Việt Nam được tổ chức 5 tháng sau đó.

Đám cưới đặc biệt giữa rừng cao su

Trong đám cưới truyền thống được tổ chức ở Đồng Nai, thay vì chọn nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới sang trọng, Lan quyết định tổ chức tại vườn cao su rộng 17.000m2 của bố mẹ ngay sát nhà.

Đó là nơi ghi dấu ký ức tuổi thơ tươi đẹp của chị, cũng là mảnh đất nuôi dưỡng anh em chị khôn lớn, trưởng thành.

Khung cảnh đẹp như mơ trong hôn lễ

Qua hôn lễ, Lan mong gia đình chồng hiểu hơn về quê hương, cội nguồn cũng như cuộc sống bình dị của gia đình mình.

“Năm 2023, em trai tôi cũng tổ chức đám cưới tại đây nên có thể nói, rừng cao su là một địa điểm truyền thống, đầy ý nghĩa của gia đình”, Lan chia sẻ.

Để hôn lễ diễn ra suôn sẻ, gia đình Lan dành nhiều ngày dọn dẹp, trang trí rừng cao su. Tuy nhiên, những ngày cận kề đám cưới bỗng có mưa lớn, đường dẫn vào nhà lầy lội, điện sinh hoạt cũng bị cắt khiến cô dâu lo lắng.

“Trước đám cưới 2 ngày, khi gia đình Mike đến Việt Nam, con đường dẫn vào nhà tôi đầy bùn đất, xe ô tô không thể đi vào nên mọi người phải đi bộ.

Lúc gần đến nơi, bố mẹ tôi chạy ra vườn cao su đón khách. Buổi gặp gỡ không có điện chiếu sáng, cũng không có internet để hỗ trợ dịch thuật, chỉ có tôi đứng ra phiên dịch nhưng hai bên vẫn trò chuyện thân tình và có bữa tối ấm cúng”, Lan kể.

May mắn, vào ngày cưới chính, thời tiết tạnh ráo, thậm chí còn có nắng. Giữa những hàng cao su xanh mướt, cặp đôi thực hiện nghi thức cưới hỏi truyền thống trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Từ việc trao tráp cưới, sính lễ cho đến nghi thức lễ gia tiên đều mang đến cho nhà trai những trải nghiệm mới mẻ.

Phía nhà trai còn hào hứng tìm hiểu về cây cao su, cách thu hoạch mủ ngay tại nơi tổ chức tiệc cưới.

Mâm cỗ với những món ăn đậm chất làng quê cũng được giữ nguyên theo mong muốn của hai bên gia đình về một đám cưới thuần Việt, ấm cúng và thân mật.

"Nền đất tại đồn điền cao su gây khó khăn cho việc khiêu vũ, ngoài ra thì mọi hoạt động trong lễ cưới vẫn diễn ra như bình thường.

“Thực tế, một số vị khách bị lạc và đến muộn. Tuy nhiên, đây là vấn đề thường gặp ở những địa điểm tổ chức nằm xa khu dân cư, chứ không phải do nơi này là đồn điền cao su”, Lan nói.

Chú rể hạnh phúc khi có hôn lễ đáng nhớ tại rừng cao su

Khoảnh khắc xúc động nhất với chú rể người New Zealand là khi chứng kiến bố mẹ mình đeo trang sức cho con dâu.

“Dù biết, từ lâu Lan đã được gia đình tôi yêu quý và đón nhận, tôi vẫn xúc động khi khoảnh khắc này như một sự chào đón chính thức cô ấy trở thành thành viên của gia đình”, Mike chia sẻ.

Chú rể không kìm được nước mắt khi nhìn vợ trong bộ váy cưới, từng bước tiến về phía mình. Anh xúc động bởi người con gái từng khiến anh mong ngóng được gặp mỗi sáng giờ đây đã là người đồng hành cùng anh trong quãng đời còn lại.

Sau hôn lễ, vợ chồng Lan đưa bố mẹ hai bên cùng đi du lịch Hội An, Đà Nẵng và Huế để kết nối tình cảm thông gia.

Sau đó, cặp đôi sẽ trở lại New Zealand làm việc và cố gắng thu xếp về Việt Nam mỗi năm để thăm gia đình.

Riêng Mike, sau những trải nghiệm đáng nhớ trong đám cưới tại rừng cao su, anh đặc biệt mong chờ đến ngày trở lại đây để đón Tết cổ truyền cùng gia đình vợ.

Ảnh: NVCC