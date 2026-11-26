Elena Rybakina ghi nhận mức thu n​​hập cao nhất trên sân trong số các tay vợt nữ. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Với 18,18 triệu USD tiền thưởng trên sân trong năm 2026, Alexander Zverev đứng đầu bảng tiền thưởng trên sân, vượt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Ở nội dung nữ, Elena Rybakina là người kiếm nhiều tiền nhất. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập giữa 2 giới vẫn hiện diện tại nhiều giải đấu ngoài Grand Slam, theo Sportico.

Zverev và Rybakina đứng đầu

Alexander Zverev là tay vợt kiếm được nhiều tiền thưởng nhất năm nay, với tổng cộng 18,18 triệu USD. Tay vợt người Đức nhận 5,5 triệu USD nhờ vô địch US Open và 3,27 triệu USD khi đăng quang Roland Garros hồi tháng 6. Mức thưởng cho nhà vô địch ở cả 2 giải đều tăng 10% so với năm trước.

Ngoài 2 danh hiệu lớn, Zverev còn vào chung kết Wimbledon và bán kết Australian Open. Anh hiện đứng thứ 5 trong danh sách những tay vợt có tổng tiền thưởng cao nhất lịch sử, với 78,8 triệu USD, dù mới sở hữu 2 danh hiệu Grand Slam.

Alexander Zverev là tay vợt kiếm được nhiều tiền thưởng nhất năm nay. Ảnh: Lisa Leutner/Reuters.

Carlos Alcaraz xếp thứ 2 với 12,55 triệu USD. Tay vợt Tây Ban Nha vô địch Australian Open hồi tháng 2, nhưng phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng vì chấn thương. Sau khi trở lại tại US Open, Alcaraz giành chức vô địch tại 4/5 giải đấu gần nhất, bao gồm ATP Finals ở Turin (Italy).

Riêng chức vô địch ATP Finals, với thành tích toàn thắng, mang về cho Alcaraz 5,17 triệu USD. Với tổng tiền thưởng sự nghiệp đạt 74,3 triệu USD, anh đứng thứ 6 trong danh sách mọi thời đại.

Jannik Sinner xếp thứ 3 với 11,61 triệu USD. Tay vợt Italy 25 tuổi có khởi đầu mùa giải ấn tượng khi giành chức vô địch cả 5 giải Masters 1000 đầu tiên của mùa giải năm nay, mỗi danh hiệu mang về hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh phải bỏ lỡ gần một nửa mùa giải.

Ở nội dung nữ, Elena Rybakina dẫn đầu với 11,13 triệu USD. Gần một nửa số tiền đến từ chức vô địch US Open - giải Grand Slam có mức thưởng cao nhất trong 4 giải lớn. Tay vợt Kazakhstan 27 tuổi còn nhận 2,8 triệu USD khi vô địch Australian Open hồi đầu năm. Cô hiện sở hữu 3 danh hiệu Grand Slam và từng vươn lên vị trí số một thế giới.

Tính chung 2 nội dung, có 62 tay vợt kiếm được ít nhất 2 triệu USD tiền thưởng trên sân trong năm nay, gồm 35 nam và 27 nữ. Tuy nhiên, khoản tiền này chưa phải nguồn thu nhập cuối cùng của các tay vợt nam.

ATP còn phân phối quỹ thưởng bổ sung dựa trên điểm xếp hạng tích lũy tại các giải Masters 1000 và ATP Finals và một số giải cấp độ 500. Những tay vợt hàng đầu có thể nhận thêm hơn 1 triệu USD. Mức phân bổ thường được công bố vào tháng 12.

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết đơn nam trước Alexander Zverev tại ATP Finals Turin (Italy). Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters.

Tiền thưởng phụ thuộc thứ hạng, giải đấu và giới tính

Trong tennis chuyên nghiệp, vận động viên nhận tiền thưởng theo vòng đấu mà họ dừng bước. Càng tiến sâu, khoản tiền càng tăng. Tại Miami Open 2026, một tay vợt bị loại ngay vòng đầu nhận 24.335 USD, trong khi người vào chung kết nhận 612.340 USD và nhà vô địch nhận 1,15 triệu USD, theo ESPN.

Mức thưởng còn phụ thuộc cấp độ giải.

Các giải thuộc hệ thống ATP và WTA được phân thành những cấp độ như 250, 500 và 1.000, tương ứng với số điểm xếp hạng mà nhà vô địch nhận được.

Nhìn chung, giải có nhiều điểm thưởng cũng có quỹ tiền thưởng lớn hơn. Nội dung đơn thường trả thưởng cao hơn nội dung đôi, dù một số tay vợt vẫn tham gia cả 2 để tăng thu nhập.

Bốn giải Grand Slam, gồm Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open, nằm trong nhóm có mức thưởng cao nhất, với 2.000 điểm xếp hạng dành cho nhà vô địch. Tại US Open 2026, mỗi nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 5,5 triệu USD.

Trong khi đó, nhà vô địch Winston-Salem Open, giải ATP 250 diễn ra trước đó một tuần, chỉ nhận 112.420 USD. Ở cấp độ thấp hơn, các giải Challenger thường mang lại khoản thưởng ở mức vài chục nghìn USD cho nhà vô địch.

Ở nội dung nữ, Elena Rybakina dẫn đầu với 11,13 triệu USD. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Một ngoại lệ đáng chú ý là ATP Finals và WTA Finals, 2 giải cuối mùa dành cho 8 tay vợt hàng đầu. Dù ít thu hút sự chú ý hơn Grand Slam, đây lại là những sự kiện có khả năng tạo ra khoản thu nhập lớn. Alcaraz nhận 5,17 triệu USD khi vô địch ATP Finals 2026, cao hơn tổng tiền thưởng anh nhận từ Australian Open và Paris Masters.

ATP Finals năm nay có tổng quỹ thưởng vượt 15,7 triệu USD, trong khi WTA Finals phân phối 10 triệu USD. Việc chỉ dành suất tham dự cho 8 tay vợt hàng đầu khiến 2 giải đấu trở thành cơ hội gia tăng thu nhập đáng kể cho nhóm vận động viên vốn có thành tích tốt trong mùa giải.

Sự tập trung tiền thưởng vào nhóm ngôi sao thể hiện rõ qua khoảng cách giữa các vị trí. Zverev có tiền thưởng trên sân cao gấp hơn 4 lần Taylor Fritz, người đứng thứ 11 trong bảng thu nhập nam. Ở nội dung nữ, khoản thưởng của Rybakina cao gấp khoảng 3 lần Katerina Siniakova, người xếp thứ 11.

Chênh lệch tiền thưởng giữa nam và nữ cũng là vấn đề đáng chú ý. Bốn giải Grand Slam áp dụng mức thưởng ngang nhau cho 2 giới từ năm 2007. Tuy nhiên, tại nhiều giải đấu lớn có cả nội dung nam và nữ, mức chi trả vẫn chưa đồng đều. Cincinnati Open 2026 phân phối khoảng 9,42 triệu USD cho các tay vợt nam, trong khi con số dành cho nữ là 7,43 triệu USD. Khoảng cách còn lớn hơn ở các giải cấp thấp.

Dù vậy, chênh lệch thu nhập ở nhóm đầu đã thu hẹp phần nào trong năm 2025. Trước khi tính các khoản thưởng bổ sung, top 10 tay vợt nam kiếm tổng cộng 87,8 triệu USD, cao hơn 23% so với mức 71,3 triệu USD của top 10 nữ. Tennis vẫn là môn thể thao mang lại cơ hội thu nhập cao cho nữ vận động viên. 7/10 nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 là các tay vợt.

Xét về tổng tiền thưởng sự nghiệp, Novak Djokovic dẫn trước Rafael Nadal khoảng 62 triệu USD. Tay vợt Serbia sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam và 7 lần vô địch ATP Finals.