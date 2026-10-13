Taylor Swift đối diện thất bại

Taylor Swift đang đối mặt với một trong những kết quả đánh giá đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp âm nhạc gần đây khi sản phẩm mới The Life of a Showgirl: The Encore nhận về những phản hồi tiêu cực từ giới phê bình. Phát hành ngày 25/9/2026, dự án gồm bốn ca khúc chỉ đạt 39/100 điểm trên Metacritic, theo thông tin được trang Geo.tv đăng tải ngày 11/10.

Theo TV Fandom Lounge, số điểm này đưa The Life of a Showgirl: The Encore xuống vị trí cuối cùng trong danh sách 237 album phát hành trong năm 2026 được trang này thống kê. Kết quả cho thấy khoảng cách đáng chú ý giữa sức hút thương mại của Taylor Swift và cách giới phê bình nhìn nhận những sáng tạo mới nhất của cô.

Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là sự thiếu mới mẻ trong các ca khúc. Một số nhà phê bình cho rằng những sáng tác mới chưa mang lại đủ ý tưởng khác biệt, khiến dự án khó tạo được dấu ấn riêng. Đáng chú ý, những nhận xét này không chỉ đến từ những người vốn ít thiện cảm với âm nhạc của Taylor Swift, mà còn xuất hiện ở cả những người hâm mộ nữ ca sĩ.

Một cây bút của The Telegraph thậm chí thừa nhận bản thân là Swiftie - cách gọi cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift nhưng vẫn không hài lòng với sản phẩm mới. Người này viết: "Tôi là một Swiftie, và ngay cả tôi cũng nghĩ những ca khúc mới này thật tệ".

Trong khi đó, The Guardian đặt câu hỏi về việc Taylor Swift liên tục quay trở lại với những ý tưởng tương tự trong lời bài hát. The Independent cũng đưa ra đánh giá gay gắt đối với ca khúc Cleveland!, cho rằng phần viết lời của bài hát thuộc nhóm những sáng tác tệ nhất của nữ ca sĩ.

Những phản hồi trên đặt ra câu hỏi về hướng phát triển sáng tạo của Taylor Swift ở thời điểm cô đã đạt được vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc. Sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp bằng khả năng kể chuyện qua ca từ, những trải nghiệm cá nhân và cách biến chúng thành các ca khúc dễ tạo đồng cảm, nữ ca sĩ hiện phải đối mặt với yêu cầu ngày càng lớn về sự đổi mới.

TV Fandom Lounge cũng đặt vấn đề liệu thành công quá lớn có khiến Taylor Swift ít chịu áp lực phải thử nghiệm những hướng đi khác biệt. Đây là nhận định mang tính phê bình, nhưng phản ánh một thách thức quen thuộc đối với các nghệ sĩ duy trì vị thế thống trị trong thời gian dài: làm thế nào để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của khán giả mà không lặp lại chính công thức từng tạo nên thành công.

Bên cạnh chất lượng âm nhạc, cách phát hành nhiều phiên bản của The Life of a Showgirl cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Theo TV Fandom Lounge, người hâm mộ sẽ phải chi tổng cộng 741,24 USD nếu muốn sở hữu đủ 38 phiên bản của album. Con số này làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược thương mại xoay quanh các sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift, đặc biệt khi việc sưu tầm nhiều phiên bản đã trở thành một phần đáng kể trong văn hóa fandom.

Tuy nhiên, cần phân biệt những tranh luận về chiến lược phát hành với đánh giá chuyên môn đối với âm nhạc. Điểm số thấp trên Metacritic phản ánh sự tiếp nhận từ giới phê bình, nhưng không đồng nghĩa sản phẩm chắc chắn thất bại về mặt thương mại hay không được người hâm mộ yêu thích.

Trên thực tế, sức mua dành cho Taylor Swift vẫn rất lớn. Album gốc The Life of a Showgirl được cho là đạt 4,002 triệu đơn vị album tương đương trong tuần đầu phát hành. Thành tích này cho thấy sức hút thương mại đáng kể của nữ ca sĩ, ngay cả khi các sản phẩm liên quan đến album vấp phải những đánh giá không mấy tích cực.

Sự đối lập giữa doanh số và điểm số phê bình cũng cho thấy vị thế đặc biệt của Taylor Swift trong thị trường âm nhạc hiện nay. Lượng người hâm mộ đông đảo, khả năng tạo sự kiện từ mỗi lần phát hành và sức ảnh hưởng của thương hiệu cá nhân giúp cô duy trì sức mua ở quy mô lớn. Tuy nhiên, những lợi thế đó không bảo đảm mọi sản phẩm đều nhận được sự đồng thuận từ giới chuyên môn.

Với The Life of a Showgirl: The Encore, vấn đề không chỉ nằm ở con số 39/100, mà còn ở những câu hỏi về tính mới mẻ, khả năng thử nghiệm và giới hạn của một công thức thành công. Khi một nghệ sĩ đã xây dựng được vị thế vững chắc, thách thức tiếp theo không đơn thuần là tiếp tục bán được nhiều đĩa, mà còn là chứng minh khả năng làm mới bản thân.

Dẫu vậy, những đánh giá tiêu cực dành cho một dự án chưa đủ để phủ nhận toàn bộ sự nghiệp của Taylor Swift. Điều đáng chú ý hơn là cách nữ ca sĩ phản hồi trước những kỳ vọng ngày càng cao của công chúng. Trong một sự nghiệp gắn liền với những lần chuyển đổi phong cách và tái định hình hình ảnh, khả năng tạo ra bước ngoặt tiếp theo có thể sẽ là yếu tố quyết định cách khán giả và giới phê bình nhìn nhận chặng đường âm nhạc sắp tới của cô.