Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi chưa lên sóng đã vấp tranh cãi

Ngày 12/10, bộ phim truyền hình Gả Kim Thoa chính thức công bố lịch phát sóng. Tác phẩm lên sóng độc quyền trên Youku từ ngày 16/10, đồng thời được phát trên kênh CCTV-8 vào khung giờ thứ năm trong ngày. Phim có sự tham gia của Điền Hi Vi, Diêm An cùng dàn diễn viên khác, xoay quanh câu chuyện tình yêu kết hợp đấu trí, tranh quyền trong bối cảnh cổ trang giả tưởng.

Tuy nhiên, theo Sohu ngay từ phần giới thiệu nội dung Gả Kim Thoa đã vấp phải những ý kiến cho rằng bộ phim tiếp tục đi theo lối mòn của dòng phim ngôn tình cổ trang. Theo hướng triển khai quen thuộc này, nữ chính xuất thân nhiều bất hạnh nhưng sở hữu phẩm chất tốt đẹp và trí thông minh hơn người. Sau khi bước vào cuộc hôn nhân với nam chính, cô dần khẳng định bản thân, vượt qua những âm mưu trong gia tộc, đồng thời tìm được tình yêu và chỗ đứng trong cuộc sống.

Điền Hi Vi đảm nhận vai Ngụy Nhiêu, cô gái trải qua nhiều biến cố và phải tự mình gánh vác trách nhiệm gia đình. Ảnh: NSX

Theo nội dung giới thiệu, Ngụy Nhiêu vốn là tiểu thư xuất thân từ phủ Thành An Bá. Vì biến cố gia đình, cô bị tráo đổi thân phận từ nhỏ và phải rời khỏi phủ, sống trong cảnh khó khăn. Dù cuộc sống nhiều gian truân, Ngụy Nhiêu không chìm trong oán trách mà chủ động gánh vác trách nhiệm gia đình, chữa bệnh cho mẹ nuôi và trả nợ cho cha nuôi.

Trong khi đó, người giả mạo thân phận Ngụy Nhiêu lại ham mê vinh hoa, có tính cách ngang ngược khiến vị hôn phu Lục Trạc không hài lòng. Khi Lục Trạc bị thương trong chiến trận và rơi vào hôn mê, cô ta không muốn kết hôn với anh. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi, Ngụy Nhiêu quyết định thay thế đối phương, bước vào cuộc hôn nhân với Lục Trạc.

Sau khi tỉnh lại, Lục Trạc dần bị sự chân thành và lương thiện của Ngụy Nhiêu cảm hóa, từ đó nảy sinh tình cảm. Bằng sự thông minh, cô nhiều lần giúp người nhà họ Lục vượt qua khó khăn, được các thành viên trong gia tộc công nhận. Tuy nhiên, người giả mạo Ngụy Nhiêu không cam lòng nên tìm mọi cách vạch trần thân phận thật của cô.

Trong quá trình cùng Lục Trạc điều tra, thân thế của Ngụy Nhiêu cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Hai người vượt qua trở ngại để đến với nhau. Khi chiến sự biên giới một lần nữa bùng phát, Lục Trạc dẫn quân xuất chinh, còn Ngụy Nhiêu đồng hành cùng chồng. Cả hai cùng trấn áp thế lực cường hào, an ủi người dân lưu lạc và bảo vệ cuộc sống bình yên cho một vùng đất.

Điền Hi Vi và Diêm An khó tạo khác biệt nếu kịch bản vẫn đi theo lối mòn

Sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và Diêm An được chú ý trước ngày Gả Kim Thoa lên sóng. Ảnh: Sohu

Có thể nhận ra Gả Kim Thoa sử dụng nhiều mô-típ quen thuộc của phim ngôn tình cổ trang. Nữ chính ban đầu có cuộc sống bất hạnh, phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn giữ được lòng tốt. Sau đó, cô bước vào cuộc hôn nhân với một người đàn ông có địa vị, năng lực và ngoại hình nổi bật. Mối quan hệ của cả hai khởi đầu bằng những hiểu lầm, rồi dần chuyển thành tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành.

Đây cũng là công thức thường thấy trong nhiều bộ phim lấy chuyện tình cảm làm trung tâm: nữ chính vượt qua nghịch cảnh, từng bước khẳng định giá trị bản thân, còn nam chính từ lạnh lùng hoặc xa cách trở thành người hết lòng bảo vệ cô. Những âm mưu gia tộc, tranh quyền và hành trình gây dựng sự nghiệp được lồng ghép để tạo thêm xung đột cho câu chuyện tình yêu.

Vấn đề nằm ở chỗ các yếu tố này không mới. Nếu cách xây dựng nhân vật và giải quyết tình huống vẫn đi theo quỹ đạo quen thuộc, bộ phim có nguy cơ khiến khán giả đoán trước diễn biến ngay từ những tập đầu. Sự thay đổi từ nghi kỵ sang yêu thương, từ yếu thế sang thành công vốn có thể tạo ra cảm xúc, nhưng sẽ khó thuyết phục nếu chỉ được triển khai bằng những tình huống lặp lại giữa nhiều tác phẩm.

Ngay cả hành trình nữ chính từ thân phận thấp kém đến vị trí được công nhận cũng cần được xây dựng bằng những lựa chọn, năng lực và bước ngoặt có sức nặng. Nếu mọi khó khăn cuối cùng đều được giải quyết nhờ cuộc hôn nhân với nam chính, thông điệp về sự trưởng thành và tự chủ của nhân vật có thể trở nên thiếu thuyết phục.

Một trong những vấn đề được đặt ra quanh Gả Kim Thoa là liệu sức hút của Điền Hi Vi và Diêm An có thể giúp tác phẩm vượt qua sự quen thuộc của kịch bản hay không. Người hâm mộ có thể quan tâm đến màn kết hợp của hai diễn viên, nhưng sức hút cá nhân chưa chắc đủ để tạo nên một bộ phim đáng nhớ nếu câu chuyện thiếu điểm nhấn.

Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AIGC) cũng khiến yêu cầu về tính sáng tạo trong ngành giải trí được đặt ra rõ ràng hơn. Những mô-típ quen thuộc như nữ chính chịu nhiều bất hạnh, kết hôn với người quyền thế, vượt qua hiểu lầm rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp có thể được tái tạo dễ dàng bằng các công cụ tạo nội dung. Điều này không có nghĩa công nghệ có thể thay thế hoàn toàn diễn viên hay những sáng tạo của con người, nhưng cho thấy các nhà làm phim cần đầu tư nhiều hơn vào câu chuyện và cách thể hiện để tạo ra giá trị khác biệt.

Khán giả chờ đợi Gả Kim Thoa tạo dấu ấn riêng thay vì lặp lại công thức quen thuộc của phim cổ trang tình cảm.

Vì vậy, điều khán giả chờ đợi ở Gả Kim Thoa không chỉ là sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và Diêm An, mà còn là cách bộ phim làm mới những chất liệu đã quá quen thuộc. Một tác phẩm cổ trang có thể sử dụng tình yêu, tranh quyền và đấu trí làm trục chính, nhưng vẫn cần những chi tiết bất ngờ, động cơ nhân vật thuyết phục và cách giải quyết xung đột đủ sức tạo dấu ấn riêng.

Những nhận xét trái chiều hiện nay chủ yếu xuất phát từ phần tóm tắt nội dung và trailer công bố trước ngày lên sóng. Khi phim chính thức ra mắt, chất lượng kịch bản, diễn xuất và nhịp kể chuyện mới có thể được đánh giá đầy đủ hơn. Nếu tìm được hướng khai thác mới cho những mô-típ cũ, Gả Kim Thoa vẫn có cơ hội tạo bất ngờ; ngược lại, tác phẩm có thể tiếp tục rơi vào vòng lặp của dòng phim ngôn tình cổ trang quen thuộc.